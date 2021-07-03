Evlat nöbeti tutan babalar CHP’li vekilin namus sözünü yerine getirmediğini açıkladı

Celil Begdaş şu ifadeleri kullandı:

Ben bir baba olarak 26 aydır HDP'nin kapısının önündeyim. Biz kimseden para pul istemiyoruz, hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Biz diyoruz ki; artık yeter! Biz öğretmen evindeyken dediler ki 'CHP milletvekili gelmiş' biz de bizim için geldiklerini düşünmüştük ama ne yazık ki bizim için gelmemişti.

''CHP'Lİ VEKİL 'BİLİYORUM' DEDİ''

Biz evlatlarımızı alabilmek için kapısında bekledik. Sadece bir vekile yakalayabildik, diğerleri kaçtılar. Oradan ben bu vekile dedim ki; çekin elinizi bu HDP'nin üstünden o zaman HDP, çocuklarımızı götüremez. Oğlumun kimliğinin, montunun ilgili yerlerde tespit edildiğini söylediğimde CHP'li vekil bana 'biliyorum' dedi. Biliyorsan sen niye bu halkın yanında değilsin? Ne CHP ne HDP ne de İYİ Parti bize destek olmadılar aksine köstek oldular. Sanki bizimle dalga geçiyorlar.

SÜLEYMAN AYDIN: CHP'Lİ VEKİL NAMUS SÖZÜNÜ TUTMADI!

Biz evlat nöbeti tutan anne babalar olarak 670. günümüzdeyiz. CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, bize evlatlarımızı geri vermek için çalışacağıyla ilgili bize namus sözü vermesine rağmen sözünü tutmadı. HDP, PKK'nın sağ koludur, sol kolu da CHP'dir. Anne babalar bunu iyi görsün.