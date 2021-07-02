Kemal Kılıçdaroğlu'nun "otoyol ve köprü" iddiası A Haber ekranlarında çürütüldü

Ayrıca ekrana yansıyan tabloda ABD ve Avrupa'daki otoyol ücretlerinin 2019 yılına ait olduğu ve güncel rakamlar daha yüksek olduğuna dikkat çekildi.

İşte Türkiye ve Avrupada'ki yol ve köprülerin geçiş ücretleri...



