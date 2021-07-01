ABD’deki gizli ihanet projesi neden kuruldu? Erdoğan - Biden görüşmesi kirli odakları harekete geçirdi

BOLTON DARBECİLERİ SAVUNMUŞTU

Derneğin kurucuları arasında en çok dikkat çeken isim hiç şüphesiz John Bolton. Bolton, Ankara'nın Moskova ile olan yakın ilişkilerinden duyduğu rahatsızlığı da belirtip, Türkiye'ye ışık tutmak iddiasıyla bu projeye katıldığını duyurdu. Bolton, 15 Temmuz gecesi Amerikan basınına açıklamalar yapıp FETÖ'cü darbecileri savunmuştu.

ARALARINDA FETÖ'CÜLER DE VAR!

Derneğin kurucuları arasında eski CHP Milletvekili FETÖ'cü Aykan Erdemir ve FETÖ'cü Önder Aytaç'ın arkadaşı Süleyman Özeren de var.

Araştırmacı – Yazar Bülent Yavuz şu ifadeleri kullandı:

Böyle bir gruba bakıp, Amerikan politikası budur, ABD bunu yapmak istiyor demek çok yanlış olur. Biliyoruz ki bunlar gibi çok grup var. Washington başlı başına bir endüstri. Şunu söyleyebiliriz; genel hatları itibariyle Türkiye – ABD ilişkilerinin bozulmasını, gerginleşmesini isteyen önemli bir grup var Amerika'da. Bahsedilen grup da bunlardan bir tanesi. Öte yandan Türkiye'ye daha mesafeli bakan ve Türk Amerikan ilişkilerinin, Amerikan menfaatleri açısından çok değerli olduğunu düşünen Amerikalılar da var. Bunların da sayısı bir hayli fazla. Dolayısıyla bu geniş perspektifle baktığımız zaman, burada belirleyici olan nedir diye sorduğumuz zaman Amerikan Devleti'ne bakmamız lazım.