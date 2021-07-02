Kemal Kılıçdaroğlu'nun "otoyol ve köprü" iddiası A Haber ekranlarında çürütüldü

Yaptığı açıklamalarla tartışmaların merkezine oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Dünya ve Avrupa’nın en pahalı otobanları köprüleri tünelleri Türkiye’de" diyerek ortaya yeni bir iddia daha attı. A Haber’de Kılıçdaroğlu'nun bu yalanı tablo üzerinde anlatıldı. İşte ayrıntılar…

A Haber, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dünya ve Avrupa'nın en pahalı otobanları köprüleri tünelleri Türkiye'de" yalanını çürüttü.

Canlı yayında ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerindeki bazı yol geçiş ücretleri tek tek açıklandı.

Öte yandan Türkiye'deki yolların güncel geçiş ücretleri de paylaşıldı.

Ayrıca ekrana yansıyan tabloda ABD ve Avrupa'daki otoyol ücretlerinin 2019 yılına ait olduğu ve güncel rakamlar daha yüksek olduğuna dikkat çekildi.

İşte Türkiye ve Avrupada'ki yol ve köprülerin geçiş ücretleri...



