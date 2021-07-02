Melih Gökçek'ten savcılara Kemal Kılıçdaroğlu çağrısı: Suç işliyor!

''KILIÇDAROĞLU EN AZ 5 YIL CEZA ALMALI''

Gökçek, kanuna göre, Kılıçdaroğlu'nun yargılması halinde 5 yıldan az ceza almaması gerektiğini savundu ve savcıları göreve çağıran Gökçek, ilgili kanunun ''cebir veya tehdit kullanmak surretiyle işlenmesi halinde demek cezanın alt sınrı 5 yıldan az olamaz.'' kısmını hatırlatarak, ''Yani Kılıçdaroğlu mahkemeye düşerse 5 yıldan az almaz o kadar aleni ki. Savcılar buna resen bakmak zorunda. Sadece Kılıçdaroğlu değil medyada da Kılıçdaroğlu gibi ne kadar tehdit eden kişi varsa hepsi ihaleye fesat sokmuş oluyor.'' dedi.