Melih Gökçek'ten savcılara Kemal Kılıçdaroğlu çağrısı: Suç işliyor!
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul açıklamasıyla suç işlediğini vurguladı. Gökçek, CHP Genel Başkanı, hakkında "ihaleleye fesat karıştırma" suçundan işlem yapılması gerektiğini vurguladı ve savcıları göreve çağırdı. Gökçek, ilgili kanuna göre Kılıçdaroğlu'nun 5 yıldan az ceza almaması gerektiğini söyledi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Melih Gökçek, Kanal İstanbul projesi üzerinden bankalar ve yatırımcıları tehdit eden Kılıçdaroğlu'nun suç işlediğini söyledi. Gökçek, sözlerine dayanak olarak da Türk Ceza Kanunu'nun 235. madddesini gösterdi.
''TEHDİTLE İHALEYE KATILACAK KİŞİLERİ ENGELLİYOR''
Gökçek, hangi hallerde ihaleye fesat karıştırıldığını da ilgili kanun maddesinden okudu. Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul projesi ihalesine katılacak kişileri tehdit yoluyla engellemeye çalıştığını söyleyen Gökçek, ''cebir ve tehdit kullanmak suretiyle ihaleye katılma yeterliliğine kişilerin ihaleye katılmalarını engellemek. tam tarif ediyor. Kılıçdaroğlu tehditle ihaleye katılacak kişileri engelliyor.'' ifadelerini kullandı.
''KILIÇDAROĞLU EN AZ 5 YIL CEZA ALMALI''
Gökçek, kanuna göre, Kılıçdaroğlu'nun yargılması halinde 5 yıldan az ceza almaması gerektiğini savundu ve savcıları göreve çağıran Gökçek, ilgili kanunun ''cebir veya tehdit kullanmak surretiyle işlenmesi halinde demek cezanın alt sınrı 5 yıldan az olamaz.'' kısmını hatırlatarak, ''Yani Kılıçdaroğlu mahkemeye düşerse 5 yıldan az almaz o kadar aleni ki. Savcılar buna resen bakmak zorunda. Sadece Kılıçdaroğlu değil medyada da Kılıçdaroğlu gibi ne kadar tehdit eden kişi varsa hepsi ihaleye fesat sokmuş oluyor.'' dedi.
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