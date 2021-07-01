ANALİZ - Kemal Kılıçdaroğlu "Hangi cümlem yanlış" dedi ama... İşte Kılıçdaroğlu'nun "Dün dündür bugün bugündür" siyaseti!

Türk siyaseti son yıllarda muhalefetin nezaket anlayışını tartışıyor. Kamuoyu, asılsız iddialar, aynı konu hakkında birbirine tamamamen zıt, ve tutarsız söylemlerle tanıklık ediyor. Özellikle ana muhalefetin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aynı gün birbiri el çelişen açıklamalara imza atıyor. Yalanlanan iddalarında ısrar ediyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun 'Dün dündür, bugün bugündür' siyasetinin kanıtı olan söylemleri...

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