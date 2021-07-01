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Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy verenleri tehdit etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2021 01:46
Güncelleme:01.07.2021 01:48
Türk siyaseti son 11 yıldır muhalefetin siyasette nezaket anlayışını terk ederek, başka bir üsluba geçtiğine şahitlik ediyor. Kamuoyu, asılsız iddialar, aynı konu hakkında birbirine tamamamen zıt ve tutarsız söylemlerle tanıklık ediyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2010 referandumunda oy kullanamadığını unutup yaptığı açıklama gibi... Kılıçdaroğlu'nun bir başka skandalı ise AK Parti seçmenlerini tehdit etmesi olmuştu.  Skandallar zinciri bunlarla bitmiyor. Muhtarlıkların kaldırılacağı iddiası... Genel affı destekleyip sonra çark etmesi... İşte CHP genel başkanının arşivlerden çıkanlarla yaptıklarının uyuşmadığını anlatan özel analiz haberimiz...

Kılıçdaroğlu hiçbir iddiasını kanıtlayamadı KILIÇDAROĞLU HİÇBİR İDDİASINI KANITLAYAMADI

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