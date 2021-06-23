'AB'den söz aldım' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap! ''Milletten ne zaman söz alacaksın?''

TÜRKİYE'NİN PLANLARINDAN HABERİ VAR MI?

Diyor ki; ben orada ev yapacağım, hastanelerini yapacağım. Davulla zurnayla Suriyelileri evlerine göndereceğim. Peki, soruyorum Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye orada ne tür çabalar yaptı? Suriye'de TOKİ vasıtasıyla nasıl şehir planlaması yaptı, kaç kişiyi oraya yerleştirmenin planlarını yaptı? Bunlardan haberi var mı acaba kendisinin? Fakat oradaki hakim güçler Rusya, ABD, AB bunların hiçbirisini kabul etmedi. Bizim projelerimizin hepsi hazır, Sayın Cumhurbaşkanımız bunları ortaya koydu.

''ÇOK VAHİM''

Orada yapacağı köyleri, beşer bin kişilik belli büyüklükteki kentleri nasıl ortaya koyacağımızı tek tek söyledik biz geçmişte. Bizim söylediklerimizi Sayın Kılıçdaroğlu alıyor, 'ben Avrupa Birliği'nden söz aldım' gibi garabet bir sözcükle ortaya koyuyor. Bunlar çok vahim durumlar, bir ana muhalefet partisinin söyleyeceği hususlar değil. Ondan bundan söz aldım demek bir siyasetçiye yakışmayan sözler.

''AMACINIZ NEDİR?''

Suriyeliler konusunda kendileri çok acımasız davrandılar, çok yalan konuştular. Suriyelilere maaş veriyorlar diye bangır bangır konuştular. Suriyeli öğrenciler üniversitelere sınavsız alınıyor diye konuştular. Peki, bunların hangisi doğruydu? Bir hafta önce bir tweet attı bunların yalanlarını tek tek ortaya koyduk. Suriyeli mültecilerle alakalı yaptıkları tüm yalan ve algı operasyonlarının tamamını biz burada yayınladık. Şimdi geliyor diyorsunuz ki; Ben Suriyelilere şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Yahu bunlar inandırıcı olmaz ki dün ne dediniz bugün hangi noktaya geldiniz. Bütün bunlarla birlikte bunları neden söylüyorsunuz? Bundan amacınız, muradınız nedir?