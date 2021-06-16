16 Haziran 2021, Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde yine hakaretler savurdu

Genel Başkanı Kemal TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda hakaret savurdu. Sınır ötesi operasyonlara karşı çıkmasına rağmen terörü bitireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında eskiden olduğu gibi hakaretler savurması dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu ayrıca HDP'ye de üstü kapalı mesaj gönderdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde yine hakaretler savurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Terör operasyonlarına karşı çıkmasına rağmen, terörü bitireceğini savunan Kılıçdaroğlu konuşmasında yine hakaretler savundu.

Kılıçdaroğlu HDP'ye üstü kapalı mesaj göndererek "herkesle kucaklaşmaya hazırız" dedi.

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