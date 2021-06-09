Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta eleştirdiği 'yap-işlet-devret' modeli hakkında övgüler yağdırmış! Türkiye'ye çağ atlatan projeler bu sistemle gerçekleşti
Türkiye'de çok sayıda önemli projenin yapımında uygulanan yap-işlet-devret modelini her fırsatta eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sistemi 2009 yılında savunduğu ve övgüler dizdiği ortaya çıktı. 2009 yılında yap-işlet-devreti savunup, 2020 yılında bu projeleri eleştiren ilk isim olan Kılıçdaroğlu'nun iki taraflı bu tutumu gözlerden kaçmadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2009 Türkiye yerel seçimlerinde partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı iken yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündem oldu.
O dönem vaat ettiği projeleri yap-işlet-devret modelini kullanarak yapacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, bu modele övgüler dizmesi dikkatlerden kaçmadı.
YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE YÖNELİK ÖVGÜ DOLU SÖZLER...
2009 yılında yaptığı konuşmada İstanbul'un metro sorununu 8 yıl gibi bir sürede çözeceğini iddia eden Bay Kemal, "Altyapı yatırımları için hiçbir zaman merkezi hükümetten yardım almaya gerek yok. Ortak aklı egemen kılacaksınız. Bana merkezi hükümet yardım ederse, örneğin Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattına sağlanan vergi ayrıcalıkları bana sağlansın ben İstanbul'un metro sorununu 8 yılda çözerim. Yap-İşlet-Devret modeli son derece basit, belli garatiler vereceksiniz uluslararası ihaleye çıkacaksınız gelip bunu Türkiye'de yapacaklar" ifadelerini kullanmıştı.
TUTARSIZLIKTA ZİRVE
CHP Genel Başkanı'nın yap-işlet-devret modeline ilişkin 2009 yılındaki görüşleri ile günümüzdeki görüşleri arasındaki derin tutarsızlık bir kez daha gözler önüne serildi.
Kılıçdaroğlu, kaset kumpası ile partisinin Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri, AK Parti hükümeti döneminde yapılan, 3. Köprü, İstanbul Havalimanı, duble yollar, Avrasya Tüneli, Şehir Hastaneleri gibi Türkiye'nin vizyon projelerine karşı çıktı. Hükümeti ve yatırımcıları tehdit etmekten geri kalmadı.
PARALARINI ÖDEMEYECEĞİZ TEHDİDİ
12 yıl önce yaptığı bir konuşmada yap-işlet-devret modelinin faydalarını anlatıp savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bu modelle yapılan projelere karşı çıkıyor ve durduracağını açıklıyor.
Son olarak Kanal İstanbul Projesi'ni hedef alan Kılıçdaroğlu, projeye yatırım yapacak uluslararası firmaları tehdit etti.
Bey Kemal, "İster ihale etsinler (Kanal İstanbul), ister etmesinler, kime verirlerse versinler, iktidar olduğumuzda ihaleye giren yabancı bir ülke olursa o ülke ile aramıza mesafe koyacağız. Bunların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Nereye giderlerse gitsinler. Eğer bizden bir banka buraya kredi verirse o da görür. Bu kadar açık ve net söylüyorum!" ifadelerini kullandı.
ŞEHİR HASTANELERİ DE ELEŞTİRMİŞTİ
Yap-işlet-devret modeli ile yapılan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı çıktığı şehir hastaneleri, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını döneminde adeta destan yazdı. Devasa hastaneler, koronovirüs salgını sırasında Türkiye'nin sağlık sisteminin güvencesi haline geldi.
İŞTE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ŞEHİR HASTANELERİNE YÖNELİK SÖZLERİNDEN BAZILARI:
* 21 Eylül 2017 Kemal Kılıçdaroğlu, "Hastane yapıyorsun. Yüksek maliyetler var. Üç yılda çıkarıyorsun maliyeti, sonra 15-20 yıl para ödüyorsun. Yüzde 70'de hasta garantisi veriyorsun. Peki bu ülkede hastalık yoksa ne yapacağız" dedi.
* 16 Temmuz 2019 Kemal Kılıçdaroğlu: "Bunların paralarını siz ve sizden sonra torunlarınız ödeyecek. Hadi sen oy verdin, torunlarına bu yükü getiriyorsun. Hangi gerekçeyle bu yükü getiriyorsun? Bunun sorulması lazım."
* 14 Kasım 2019 CHP bir rapor açıklayarak, şehir hastanelerinin ekonomi için bir kara delik olduğunu iddia etti.
* 19 Kasım 2019 Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha önce bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hepimiz eleştirdik, 'Yanlış yapıyorsunuz' dedik, 'Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek dedik" dedi.
İSTANBUL HAVALİMANI'NA DA ELEŞTİRİ
Yine yap-işlet-devret modeli ile yapılan ve Kılıçdaroğlu ile CHP'lilerin karşı çıktığı İstanbul Havalimanı, kullanıma açıldığı tarihten bu yana sefer rekorları kırarak uçuş ve yolcu sayılarında Avrupa'nın zirvesine oturdu.
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