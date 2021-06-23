A Haber neden hedefte? Meral Akşener’in medya tezatı

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok şu ifadeleri kullandı:

Doğruyu söylemenin, inandığını söylemenin bir bedeli var. Türkiye'de o yerleşik medyanın pratikleri hep böyleydi, bunlar o kadar sıkı fıkı ilişkiler kuruyorlardı ki iktidarla. Bizim iktidarla ilişkimize dair ne söyleyebilirsiniz? Evet, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz. Her çalışanda olmayabilir ama genel olarak böyle bir hava var burada. Bu sorun mudur? Bir siyasi görüşü desteklemek, bir siyaset yazarının bir siyasi projeyi doğru bulması.

''BUNLARIN SORUNU…''

Aydın Doğan dönemini hatırlayın, pijamayla bir başbakanı elleri cebinizde karşılıyorsunuz, o kadar içli dışlı olmuşsunuz ki! Bunların sorunu şimdi bu imkanlara sahip olmamasıdır. Aralarındaki imkanları nasıl sömürdüklerini, nasıl birbirlerine girdiklerini görüyorsunuz dolayısıyla bunları söyleyeceklerdir.