CHP, HDP’ye açık desteğini ilan etti! Milli projeler neden tehdit ediliyor? Kurgu siyasetinin amacı ne?
Anayasa Mahkemesi’nin iddianamesini kabul ettiği kapatma davasında CHP, HDP'ye açık desteğini ilan etti. İzmir ve Diyarbakır’da parti binalarını hedef alan provokatif saldırılar gerçekleşti. İYİ Parti’nin medya rahatsızlığı sürüyor. Meral Akşener A Haber’i heder aldı, gazeteciler dövüldü. Öte yandan İYİ Parti’nin ve CHP’nin kurgu siyaseti gündem de sıcak yerini koruyor. Peki Kılıçdaroğlu'nun "provokasyonlara hazırlıklı olun" sözleri ne anlama geliyor? CHP kapatma davasına neden karşı? Kurgu siyasetinde kim hangi rolde? İYİ Parti’nin kurgu siyasetinin amacı ne? Avrupa Birliği Kılıçdaroğlu'na neden söz verdi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz değerlendirdi.
HDP'ye yönelik açılmış kapatma davasının bir süreci var. Bu sırada HDP binasına yapılan saldırıyı kabul etmek mümkün değil. Biz terörün her şeklinin kınıyoruz. HDP'nin de yıllardır süren PKK terörünü kınamasını bekliyoruz.
CHP'nin HDP'nin bazı açıklamalarına destek vermesi ve sergilediği siyasi duruşların kabul edilmesi mümkün değildir. Milletimiz bundan rahatsızdır. CHP'ye oy veren kardeşlerimiz de CHP'deki eksen kaymasından ciddi şekilde rahatsız.
CHP yaşadığı her savrulmada belli merkezlerden kalibrasyon alıyor. Bunun tutmadığını her seferinde gördük milletin iradesi dışında bir şeyi biz kabul etmiyoruz.
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