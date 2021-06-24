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CHP, HDP’ye açık desteğini ilan etti! Milli projeler neden tehdit ediliyor? Kurgu siyasetinin amacı ne?

Anayasa Mahkemesi’nin iddianamesini kabul ettiği kapatma davasında CHP, HDP'ye açık desteğini ilan etti. İzmir ve Diyarbakır’da parti binalarını hedef alan provokatif saldırılar gerçekleşti. İYİ Parti’nin medya rahatsızlığı sürüyor. Meral Akşener A Haber’i heder aldı, gazeteciler dövüldü. Öte yandan İYİ Parti’nin ve CHP’nin kurgu siyaseti gündem de sıcak yerini koruyor. Peki Kılıçdaroğlu'nun "provokasyonlara hazırlıklı olun" sözleri ne anlama geliyor? CHP kapatma davasına neden karşı? Kurgu siyasetinde kim hangi rolde?  İYİ Parti’nin kurgu siyasetinin amacı ne? Avrupa Birliği Kılıçdaroğlu'na neden söz verdi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz değerlendirdi.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 24.06.2021 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021
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CHP, HDP’ye açık desteğini ilan etti! Milli projeler neden tehdit ediliyor? Kurgu siyasetinin amacı ne?

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz açıklamaları:

HDP İzmir binasında yapılan saldırıyı bizler de kınıyoruz. Bir cana kast edilen saldırıyı kabullenmek mümkün değil.

Gerek muhalefetin gerek HDP'nin Meclis'te dillendirme çalıştığı sürece dikkat etmek gerekiyor.

HDP'ye yönelik açılmış kapatma davasının bir süreci var. Bu sırada HDP binasına yapılan saldırıyı kabul etmek mümkün değil. Biz terörün her şeklinin kınıyoruz. HDP'nin de yıllardır süren PKK terörünü kınamasını bekliyoruz.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun AB'den aldığı sözlere ilişkin açıklamalarda manidar. Değişik bir dönemden geçiyoruz. Türkiye bir şeyleri başarmaya başladığı zaman Türkiye'de siyaset sürekli olarak içeriden ve dışarından manipüle edilmek noktasında kalıyor.

Muhalefetin erken seçim çağrılarına bakıldığı zaman Türkiye'nin geleceğine dair ortak bir derdi olmayan bir ittifakın 'Türkiye seçime gitsin, Erdoğan ve AK Parti devrilsin, sonrasına bakarız' anlayışı ile siyaset yapıyorlar.

CHP'nin HDP'nin bazı açıklamalarına destek vermesi ve sergilediği siyasi duruşların kabul edilmesi mümkün değildir. Milletimiz bundan rahatsızdır. CHP'ye oy veren kardeşlerimiz de CHP'deki eksen kaymasından ciddi şekilde rahatsız.

CHP yaşadığı her savrulmada belli merkezlerden kalibrasyon alıyor. Bunun tutmadığını her seferinde gördük milletin iradesi dışında bir şeyi biz kabul etmiyoruz.

İçerde tükenen sürecin belki dışardan gelecek destekle devam edeceği inancındalar. Muhalefetin sergilediği kurgu siyaseti kabul edilemez. Olayları çarpıtarak, olmayan olayları varmış gibi göstererek yalan siyaseti gütmesinin sonu gelmiştir."

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