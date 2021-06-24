CHP, HDP’ye açık desteğini ilan etti! Milli projeler neden tehdit ediliyor? Kurgu siyasetinin amacı ne?

HDP'ye yönelik açılmış kapatma davasının bir süreci var. Bu sırada HDP binasına yapılan saldırıyı kabul etmek mümkün değil. Biz terörün her şeklinin kınıyoruz. HDP'nin de yıllardır süren PKK terörünü kınamasını bekliyoruz.