İtiraf-entrika-tiyatro siyaseti! 2. Ali Babacan vakası! Millet İttifakı ve yeni kurulan partilerin 2023 planı ne?
Son dakika haberi... Neden 1 Mart tezkeresine imza verip TBMM'den geçmemesini istedi? Millet İttifakı ve yeni kurulan partilerin 2023 planı ne? Siyasette ikinci Ali Babacan vakası palak verdi. AK Parti üyesiyken AK Parti aleyhine çalıştığını itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ardından yeni skandalın öznesi bu kez Babacan’ın arkasındaki isim Abdullah Gül oldu. A Haber'de Banu El'in konuğu olan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yıllar sonra 1 Mart tezkeresi döneminde yani 2003'te yaşananlar gündeme düştü ve Ali Babacan'ın geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verdiği halde Abdullah Gül'ün bir çatı adayı olması için çalışmalarda bulunduğunu itiraf etmesiyle birlikte başlayan tartışmalar farklı bir boyuta taşındı.
ABDULLAH GÜL TEZKERENİN REDDİ İÇİN Mİ ÇALIŞTI?
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, "Özellikle siyaset alanında faaliyet gösteren veya siyaset yapanların ilkeli hareket etmesi gerekiyor. Siz bir partinin mensubusunuz, bir parti adına görev yapıyorsunuz. Dolayısıyla sizin o partinin kararları doğrultusunda hareket etmeniz gerekiyor.
Ama baktığımızda özellikle Babacan'ın o dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan için imza vermesine rağmen Abdullah Gül'ün çatı aday olması için aynı zamanda da bir başka ekiple hareket ettiğini görmeliyiz. Bu samimiyetsiz bir politikadır. İstifa etmeniz gerekiyor. Bugün kiminle hareket ediyor, baktığınızda özellikle o ekibin tek hedefinin AK Parti'yi zayıflatmak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir daha seçtirmemek üzere anlaştıklarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise, "Abdullah Gül ile Ali Babacan hep birlikte hareket ediyor. AK Parti'nin içerisindeyken ayrı bir ajandaları ayrı bir gündemleri olduğunu da gösteriyor. 2018 yılında Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı adayı yapmak için uğraştıklarını çok iyi biliyoruz ama tüm mualefetin ortak adayı olmak istemişti o zaman Gül. Mualefet çevresinde birlik olmayınca Gül, aday olmadı. Ama Babacan'ın bunu övünerek açıklaması içler acısı." dedi.
'5'Lİ ÇETE'NİN YENİ HEDEFİ TÜRKİYE Mİ?
Türkiye gündemi video kayıtlarıyla rehin mi alınmak isteniyor? sorusuna Cevheri, "Türkiye üzerinde oynanan oyunlar bitmedi. Büyük bir dava etrafında kenetlenmişseniz o zaman sizinle uğraşacaklardır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda Türkiye çok ciddi anlamda atırımlar yaptı. Bu da emperyallerin işine gelmemiştir. 104 amiralin bir gece yarısı bildirisiyle ben bunun arkası gelecek demiştim. Çünkü bu 15 Temmuz'un rövanşıdır." ifadelerini kullandı.
SAHTE GÜNDEMLER KARANLIK SENARYOLAR!
Aycan ise, "15 Temmuz'dan sonra FETÖ'nün huzur ortamını bozmak için iktidarı yıpratmak için hala işbaşında olduğunu görüyoruz. Şimdi de bir mafya eskisinde medet ummuyorlar. Türkiye'de gündem değiştirmek için girişimler. Genel Başkanımızında belirttiği gibi işin kötü tarafı CHP'nin alet olması. Kendisi bir şey üretemezken bugün bir mafya eskisinden medet ummaktadır." dedi.
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