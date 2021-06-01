İtiraf-entrika-tiyatro siyaseti! 2. Ali Babacan vakası! Millet İttifakı ve yeni kurulan partilerin 2023 planı ne?

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise, "Abdullah Gül ile Ali Babacan hep birlikte hareket ediyor. AK Parti'nin içerisindeyken ayrı bir ajandaları ayrı bir gündemleri olduğunu da gösteriyor. 2018 yılında Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı adayı yapmak için uğraştıklarını çok iyi biliyoruz ama tüm mualefetin ortak adayı olmak istemişti o zaman Gül. Mualefet çevresinde birlik olmayınca Gül, aday olmadı. Ama Babacan'ın bunu övünerek açıklaması içler acısı." dedi.