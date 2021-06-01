Mafya eliyle yeni kumpas girişimi! 17-25 Aralık, 15 Temmuz şimdi de mafya...

"ELİNDE HİÇBİR BİLGİ VE BELGE YOK"

Bu kişinin dediklerini ve Dubai merkezli uluslararası operasyon olan, 17-25 Aralık, 15 Temmuz gibi daha hibrit ve farklı bir tona bürünmüş bu operasyonu ve burada söylenenleri doğru kabul edip üzerine abanıyorlar. Bunun üzerinden hesap soruyorlar. Buraya yakın medyaya baktığımızda, tuhaf başlıklarla ortaya çıkıyorlar. Dubai merkezli, ABD aklı, aparat organize suç örgütü lideri. Ama elinde hiçbir bilgi ve belge yok.

"AK PARTİ SÜREKLİ BU TARZ OPERASYONLARLA KARŞI KARŞIYA KALDI"

Medya ve siyaset içindeki aktörlere de bunları papağan gibi tekrarlatıp algı üzerinden bir mühendislik başlıyor. 2002'de AK Parti iktidara geldiği günden bu yana, sürekli şekil değiştiren bu operasyonlarla karşı karşıya kaldı."