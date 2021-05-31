Son dakika: Devlet ve millete operasyonda 2.perde! FETÖ - mafya - operasyon medyası bir arada | Türkiye’ye kumpasa suçüstü

TEK HEDEF ERDOĞAN'SIZ TÜRKİYE

İçerideki bileşenlerle dışarıdaki bileşenler ve bu bayrak sallayışı karşılıklı olarak devam eden bu bayrak sallayışı çeşitli hamlelerle devam ediyor. Şu çok net 2023'e giden yolda bu keskin virajlar hiçbir şekilde bitmeyecek. Yarın bir başka şey çıkacak. Ama darbe yapamayacaklarını anlayanlar bir şekilde ekonomi zaten bir süredir devam eden ekonomiye dokunuşlar 'siyasi istikrar yok Türkiye'de' gibi söylemlerle Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Şunu unutuyorlar Türkiye o kadar çok fazla parametrenin üzerinde oturuyor ki artık 90'lı yıllardaki gibi tek bir şeyin üzerinde değil. Tek hedef Erdoğan'sız Türkiye. O da şu demek 90'lı yılların aslında hızlı bir şekilde dönüş yapan tekrar o karanlık dehlizlerinde olan bir Türkiye demek. Erdoğan'sız Türkiye planlarında her yol mübah hiçbir sınırın olmadığını da gördük. Ve bundan sonra da her şeyi deneyeceklerdir.