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Son dakika: Devlet ve millete operasyonda 2.perde! FETÖ - mafya - operasyon medyası bir arada | Türkiye’ye kumpasa suçüstü

Son dakika haberi... Türkiye'ye yönelik 2021 yılı Ocak ayından bu yana adım adım ilerleyen siyasi karışıklık planının bugün suç örgütü lideri ile devreye sokulan operasyonlar ve erken seçim yaygarası ile taçlandırılma çabası FETÖ'cü 'nun konuşmasıyla deşifre oldu. Peki Türkiye'nin bağımsız siyaset anlayışı kimlerin hedefinde? Türkiye'ye yönelik yeni kumpasın düğmesine nereden basıldı? Neyin hazırlığını yapıyorlar? Ankara Temsilcisi , Akademisyen Prof. Dr. ve Milletvekili , canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Son dakika: Devlet ve millete operasyonda 2.perde! FETÖ - mafya - operasyon medyası bir arada | Türkiye’ye kumpasa suçüstü

Son dakika haberi... 17/25 Aralık'ta FETÖ'nün sözcülüğünü yapanlar bugün yine devrede. Türkiye'ye yönelik 2021 yılı Ocak ayından bu yana adım adım ilerleyen siyasi karışıklık planının bugün suç örgütü lideri Sedat Peker ile devreye sokulan operasyonlar ve erken seçim yaygarası ile taçlandırılma çabası FETÖ'cü Emre Uslu'nun konuşmasıyla deşifre oldu. Uslu'nun Türkiye'de 6 aylık bir vadede siyasi değişiklik sinyalleri verdiği ortaya çıktı.

PLAN DEVREYE SOKULDU

FETÖ'cü Uslu'nun söylediği gibi plan devreye sokuldu. Biden'ın açıklamaları, Başkanı 'nun Biden'a selam göndermesi sonrasında suç örgütleri üzerinden gerçekleştirilen operasyonlar ve son olarak erken seçim yaygarası ile 6 aylık planın devreye sokulduğu ortaya çıkmış oldu.

Peki Türkiye'nin bağımsız siyaset anlayışı kimlerin hedefinde? Türkiye'ye yönelik yeni kumpasın düğmesine nereden basıldı? Neyin hazırlığını yapıyorlar? Ankara Temsilcisi , Akademisyen Prof. Dr. ve Milletvekili , canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

BİR SÜREDİR ISITILIYORDU

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar: Bu olay bir süredir zaten ısıtılıyordu. Bir süredir belirli aralıklarla darbe imaları darbe çağrıları İlker Başbuğ ve amiraller bildirisi ardından da özellikle ekonomiye yapılan vuruşlar ve dokunuşlar. Özellikle geçen hafta bir olay gerçekleştirildi bir dedikodu yayılarak Borsa'nın 3 - 3,5 puana yakın düşmesi sağlandı. , Instagram ve mesajları üzerinden yayınlanan bazı dedikodularla bu gerçekleştirildi.

FETÖ'DEN EMİRLER GELİYOR

Bu son dönemdeki saldırıların tamamını ekonomi üzerindeki dokunuşlar olarak görüyoruz. Türkiye'nin ekonomik olarak çökertilmesi, ekonomik olarak zor durumda bırakılması, temel parametrelere baktığımız zaman aslında her şeyin normal olmasına karşılık Türkiye'nin bu parametreleri karşılıyor olan piyasa hareketlerinin çok farklı bir şekilde zuhur ettiğini görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfağa girip patatesli börek açmaya başlaması diğer taraftan Ali Babacan'ın bazı açıklamaları, onun akabinde AA muhabirinin kendisini patlatması... Patlama derken de şunu kastediyorum. Çok net bir şekilde FETÖ'den bazı emirler direktifler geliyor. Bu direktifler ve emirler ışığında birileri çıkıyor bir anda kendisini patlatıyor gündemi değiştirmeyi istiyor. MİT TIR'ları olayı tekrar ısıtılıyor.

TEK HEDEF ERDOĞAN'SIZ TÜRKİYE

İçerideki bileşenlerle dışarıdaki bileşenler ve bu bayrak sallayışı karşılıklı olarak devam eden bu bayrak sallayışı çeşitli hamlelerle devam ediyor. Şu çok net 2023'e giden yolda bu keskin virajlar hiçbir şekilde bitmeyecek. Yarın bir başka şey çıkacak. Ama darbe yapamayacaklarını anlayanlar bir şekilde ekonomi zaten bir süredir devam eden ekonomiye dokunuşlar 'siyasi istikrar yok Türkiye'de' gibi söylemlerle Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Şunu unutuyorlar Türkiye o kadar çok fazla parametrenin üzerinde oturuyor ki artık 90'lı yıllardaki gibi tek bir şeyin üzerinde değil. Tek hedef Erdoğan'sız Türkiye. O da şu demek 90'lı yılların aslında hızlı bir şekilde dönüş yapan tekrar o karanlık dehlizlerinde olan bir Türkiye demek. Erdoğan'sız Türkiye planlarında her yol mübah hiçbir sınırın olmadığını da gördük. Ve bundan sonra da her şeyi deneyeceklerdir.

TÜRKİYE'YE KARŞI PSİKOLOJİK HAREKAT

Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar: Türkiye'ye karşı bir psikolojik harekat sürdürülüyor. Bunu olaylar ilk ortaya çıktığı andan itibaren dillendirdim hala da aynı şeyi söylüyorum. Atılan her adım zaten bunun böyle olduğunu gösteriyor. Bir psikolojik hareketta iddiaların doğru ve tutarlı olması asla gerekmez hedefe konulan bir şey vardır bu hedefe adım adım gitmek için de bu iddialar geliştirilir büyütülür ve insanların bunu sorgulamasını çok da fazla izin vermeden bu iddialar tekrarlanır. Burada tekrarın gücünü yaşamak istiyorlar. Fakat Türkiye bu psikolojik harekatı defalarca gördüğü için ve defalarca bu harekattan başarıyla çıktığı için bu da başarılı olmayacak.

ARKASI FETÖ PRODÜKSİYONU

Bugün bir AK Parti gerçeği vardır ve MHP ile birlikte Türkiye'de muazzam bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirmektedir. İşte bu değişim ve dönüşümlerden birisi de Türkiye'nin daha evvel pranga altına alındığı bu denklemleri bir bir yok etmesidir. Bu denklemlerin içerisinde mafya da vardır FETÖ de vardır PKK da vardır. Dünkü 8. video ile birlikte insanlar bu işin bir FETÖ operasyonu olduğunu arkasında hep aynı prodüksiyonun olduğunu görmüş oldu diye düşünüyorum ben.

MİLLETİMİZ MESELENİN FARKINDA

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal: Birkaç ay içerisinde Biden'ın 1 yılı dolmuş olacak. ABD seçimlerine 3 yıl bir zaman kalacak. Biden'ın bölgede be Türkiye üzerinde projeleri planları ve amelleri var. Bunun için çok acele etmek zorunda. Dolayısıyla yapabilecekleri ne varsa onları sahaya sürüyor. Bu süreci kendi hedeflerine doğru dönüştürmeye çalışıyorlar. Milletimiz meselenin farkında. Olup biten her şeyi yakınen idrak ediyor ve bize diyor ki sağlam durun dik durun arkanızdayız.

FETÖ’nün Kılıçdaroğlu’nu iktidara getirme planı FETÖ'NÜN KILIÇDAROĞLU'NU İKTİDARA GETİRME PLANI
Erken seçim mi siyasi operasyon mu? ERKEN SEÇİM Mİ SİYASİ OPERASYON MU?
Biden geldi Peker planı raftan indi BİDEN GELDİ PEKER PLANI RAFTAN İNDİ

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