- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye’ye kumpasa suçüstü! Dubai merkezli operasyon! FETÖ’nün Kemal Kılıçdaroğlu’nu iktidara getirme planı
Türkiye'ye karşı dubai merkezli operasyonun şifreleri bir bir ortaya çıktı. İşte firari FETÖ'cü Emre Uslu'nun "önümüzdeki 6 ay içinde Türkiye'de önemli şeyler olabilir" diyerek açıkladığı kumpasın detayları ve erken seçim taleplerinin ardında yatan gerçek.