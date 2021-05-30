Türkiye’ye kumpasa suçüstü! Dubai merkezli operasyon! FETÖ’nün Kemal Kılıçdaroğlu’nu iktidara getirme planı

Türkiye'ye karşı dubai merkezli operasyonun şifreleri bir bir ortaya çıktı. İşte firari FETÖ'cü Emre Uslu'nun "önümüzdeki 6 ay içinde Türkiye'de önemli şeyler olabilir" diyerek açıkladığı kumpasın detayları ve erken seçim taleplerinin ardında yatan gerçek.

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