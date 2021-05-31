Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın kahramanlıklarla dolu hayatı! Teröristlerin korkulu rüyası oldu

"Sis, çamur, kanla, terle, üzerindeydik bulutların. Ayrım Hanke Yaylası'nda, yeşerirken umutlarım…" Orada yeşeren umutlar solmasın, umut hep var olsun diye canını ortaya koydu, çünkü silah arkadaşları hep böyle yapmıştı, bu nedenle hep sıcak bölgedeydi, sınırın sıfır hattında… Askerleriyle birlikte, teröristlere karşı, ve ölümle kolkola. Öyle canlandı, öyle yeşerdi umutlar.

Aydoğan Aydın 1966 yılında doğdu, anne babasının ayrılması üzerine amcası Mehmet Aydın ile yengesi Fatma Aydın'ın yanında büyüdü. Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Pamukpınar Öğretmen Lisesi'nden mezun oldu. Kısa bir süre öğretmenlik yaptı. Ama o subay olmak istiyordu, bu hayalini gerçekleştirmek için öğretmenlikten istifa etti.