Türkiye'ye karşı mafya, FETÖ ve muhalefet nasıl bir araya geldi? A Haber'de flaş değerlendirmeler

Suç örgütleri neden operasyonun merkezinde? Türkiye'ye karşı FETÖ, PKK ve çeteleri kimler, nasıl bir araya getirdi? Suç çetelerinin komplo teorilerini kimler yazıyor? AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Hukukçu Avukat Serkan Toper, A Haber canlı yayınında flaş değerlendirmelerde bulundu.

Suç örgütleri neden operasyonun merkezinde? Türkiye'ye karşı FETÖ, PKK ve çeteleri kimler, nasıl bir araya getirdi? Suç çetelerinin komplo teorilerini kimler yazıyor? AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Hukukçu Avukat Serkan Toper, A Haber canlı yayınında flaş değerlendirmelerde bulundu.





AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir: CHP'nin geleneğinde bu vardır. CHP meydanda ve sandıkta alamadıklarını manipülasyon hareketlerle yapmak istiyor!

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Sayın Cumhurbaşkanınn en önemli gücünün milletteki karşılığı olduğunu biliyoruz. Bu karşılığı gördükçe siyasetini bu ülkenin kaderini değiştirecek şekilde hayata geçirdi. Bugün de bu mücadelenin yeni bir kavşağındayız.

Hukukçu Avukat Serkan Toper: 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olduktan sonra akamete uğratıldıktan sonra yeni planlar devreye sokuldu.