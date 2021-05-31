Biden geldi 4,5 yıl önceki 'Sedat Peker' planı raftan indi! Sponsor ABD, BAE ve FETÖ! Dikkat çeken CIA detayı

TRUMP HESAPLARI BOZMUŞTU

2016'da darbe girişiminin mesajını aylar önceden veren Rubin, ABD'deki seçimleri ise hesap edemedi. 15 Temmuz'un arkasındaki ABD'de 2016 Kasım'da yapılan seçimler, senaryonun rafa kalkmasına neden oldu. 15 Temmuz sürecinde ABD Başkanı olan Barack Obama'nın yerine Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton oldu. ABD seçimlerinde FETÖ, Donald Trump'a karşı Clinton'a destek verdi. Hatta FETÖ yüklü miktarda bağışta bulundu. Farklı isimler üzerinden bağış yapıldığı için FETÖ'nün seçimde Clinton'a ne kadar bağış yaptığı net olarak tespit edilemese de rakamın 2 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.

JOE BIDEN'LA YİNE DEVREDE

Ancak başkanlık seçiminin kazananı Trump oldu. Böyle olunca da Obama döneminde hazırlanan darbe senaryosu uygulanamadı. Ancak 2020 Kasım'da Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesiyle 2016 yılındaki içinde Peker'in de yer aldığı darbe senaryosu devreye sokuldu. Kaçak konumundaki suç örgütü liderinin iddialarını doğru kabul eden CHP de hemen kolları sıvadı ve algı operasyonuna başladı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Mafya batağına battılar. Cumhur İttifakı ve mafya iç içe geçmiş. İçişleri Bakanlığı tamamen kirlenmiş" iddiasında bulundu. Ayrıca ana muhalefet Peker ile ilgili birçok iddiayı da ortaya attı.