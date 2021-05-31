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Türkiye Akdeniz'de doğal gaz ve petrol buldu! İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ta açıklayacağı yeni müjde! Bülent Erandaç A Haber'de duyurdu

Gazeteci Başkan 'ın ziyaretinde açıklayacağı müjdeyi ekranlarında yayınlanan ile Gündem programında duyurdu. Türkiye'nin Akdeniz'de ve doğal gaz bulduğunu söyleyen Erandaç, durumuna yönelik de konuştu. Türkiye Akdeniz'de petrol ve doğal gaz buldu mu? İşte detaylar...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Türkiye Akdeniz'de doğal gaz ve petrol buldu! İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ta açıklayacağı yeni müjde! Bülent Erandaç A Haber'de duyurdu

ekranlarında yayınlanan ile Gündem programına konuk olan Gazeteci Başkan 'ın ziyaretinde açıklayacağı müjdeye canlı yayında duyurdu.

SİSMİK GEMİLERİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı 'ın çok büyük başarıları olduğunu vurgulayan Bülent Erandaç, sismik gemilerin önemine vurgu yaptı.

Erandaç "Akdeniz'de de, 'de de bulduk. 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Kıbrıs'a gidecek.Orada açıklayacak. Bölge neresi? Kıbrıs Türk devletiyle doğrudan doğruya 'yla yaptığımız anlaşmanın bölgesinde. Yeni de Akdeniz'den gelecek. Şu an son incelemeler yapılıyor. İnanılmaz bir var. Hem doğal gaz hem bulduk" dedi.

2023'TE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

"Türkiye 2023 sonrası bulduğu petrol ve doğal gaz rezervleriyle yepyeni bir döneme girecek" diyen Erandaç, yeni dünya düzeninde Türkiye'nin yer alacağını ifade etti.

'ın kıvrandığını söyleyen Erandaç, Türkiye'nin bölge ülkelerine yönelik yaptığı hamlelerin Yunanistan'ı rahatsız ettiğini ifade etti. Yeni dönemde petrolümüz olacak diyen Erandaç, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmayla ve Yunanistan'ın bölgeye yönelik hedeflerini paramparça ettiğini de ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Başkan Erdoğan katıldığı programda yeni müjdeye ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ama biz bunların öyle bir zamanlamasını güzel yaptık ki bu zamanlamayla beraber de bu gemileri ülkemize kazandırdık. Şimdi de inşallah güzel müjdeler de alıyoruz, bu müjdelerle beraber de yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşmayın. Bunları zaten aldığımız andan itibaren dünyanın Türkiye'ye bakışı çok daha farklı olacak. Bu bakımdan şu anda dünya bizi kıskanıyor, kıskanmakta da haklılar. Varsın kıskansınlar. ve . Niye rahatsızlar? Çünkü bizim gemilerimiz orada.

Geçen gün açıklama yaptı arkadaşlarımız da. İnşallah 20 Temmuz'da ben Kıbrıs'ta olacağım ve Kuzey Kıbrıs'tan gerekli mesajları tüm dünyaya inşallah oradan vereceğim ve onun için Kuzey Kıbrıs'ta olacağım. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ta bizim bulunmamız, Kuzey Kıbrıs'tan bizim vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor ve eğer siz bu kararlılığınızı göstermezseniz, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız, kimse sizi adam yerine koymaz."

Adada bir çok adım attıklarını ve bu adımları geliştirerek devam ettirdiklerini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Şimdi havaalanı olarak iki tane havaalanı var Kıbrıs'ta; birisi işte Türkiye'de tüm vatandaşlarımın bildiği Ercan, birisi de tabii daha önce orada bulunan, ama biz orayı da şimdi bir değişikliğe sevk etmek suretiyle yeni bir isimle ve daha çok SİHA'larımızın ve İHA'larımızın yer aldığı alan. Bunları niye acaba bu denli hareketlendiriyoruz, sebep? Bölgede olabilecek herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım. Güçlü olmak için de havada, karada, denizde her şeyinle var olacaksın.

Peki, var mıyız? Evet, varız. Kaldı ki hepsini koy bir kenara, biz zaten şuradan hemen Anamur'dan, Mersin'den uçaklarımızı kaldırdığımız zaman, Adana'dan kaldırdığımız zaman, uçaklarımız anında nerede? Oradalar. Yani bizim için zaman mefhumu burada zaten yok. Bütün mesele nedir? Siz yere sağlam basacaksınız, özgüveniniz olacak. Türkiye olarak biz varız. "

Türkiye Akdeniz'de doğal gaz ve petrol buldu müjdesi! Bülent Erandaç A Haber'de açıkladı TÜRKİYE AKDENİZ'DE DOĞAL GAZ VE PETROL BULDU MÜJDESİ! BÜLENT ERANDAÇ A HABER'DE AÇIKLADI

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