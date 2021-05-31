Türkiye Akdeniz'de doğal gaz ve petrol buldu! İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ta açıklayacağı yeni müjde! Bülent Erandaç A Haber'de duyurdu
Gazeteci Bülent Erandaç Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretinde açıklayacağı müjdeyi A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında duyurdu. Türkiye'nin Akdeniz'de petrol ve doğal gaz bulduğunu söyleyen Erandaç, rezerv durumuna yönelik de konuştu. Türkiye Akdeniz'de petrol ve doğal gaz buldu mu? İşte detaylar...
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Gazeteci Bülent Erandaç Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretinde açıklayacağı müjdeye canlı yayında duyurdu.
SİSMİK GEMİLERİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çok büyük başarıları olduğunu vurgulayan Bülent Erandaç, sismik gemilerin önemine vurgu yaptı.
Erandaç "Akdeniz'de de, Karadeniz'de de bulduk. 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Kıbrıs'a gidecek.Orada açıklayacak. Bölge neresi? Kıbrıs Türk devletiyle doğrudan doğruya Libya'yla yaptığımız anlaşmanın bölgesinde. Yeni müjde de Akdeniz'den gelecek. Şu an son incelemeler yapılıyor. İnanılmaz bir rezerv var. Hem doğal gaz hem petrol bulduk" dedi.
2023'TE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
"Türkiye 2023 sonrası bulduğu petrol ve doğal gaz rezervleriyle yepyeni bir döneme girecek" diyen Erandaç, yeni dünya düzeninde Türkiye'nin yer alacağını ifade etti.
Yunanistan'ın kıvrandığını söyleyen Erandaç, Türkiye'nin bölge ülkelerine yönelik yaptığı hamlelerin Yunanistan'ı rahatsız ettiğini ifade etti. Yeni dönemde petrolümüz olacak diyen Erandaç, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmayla İsrail ve Yunanistan'ın bölgeye yönelik hedeflerini paramparça ettiğini de ifade etti.
NE OLMUŞTU?
Başkan Erdoğan katıldığı programda yeni müjdeye ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ama biz bunların öyle bir zamanlamasını güzel yaptık ki bu zamanlamayla beraber de bu gemileri ülkemize kazandırdık. Şimdi de inşallah güzel müjdeler de alıyoruz, bu müjdelerle beraber de yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşmayın. Bunları zaten aldığımız andan itibaren dünyanın Türkiye'ye bakışı çok daha farklı olacak. Bu bakımdan şu anda dünya bizi kıskanıyor, kıskanmakta da haklılar. Varsın kıskansınlar. Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs. Niye rahatsızlar? Çünkü bizim gemilerimiz orada.
Geçen gün açıklama yaptı arkadaşlarımız da. İnşallah 20 Temmuz'da ben Kıbrıs'ta olacağım ve Kuzey Kıbrıs'tan gerekli mesajları tüm dünyaya inşallah oradan vereceğim ve onun için Kuzey Kıbrıs'ta olacağım. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ta bizim bulunmamız, Kuzey Kıbrıs'tan bizim vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor ve eğer siz bu kararlılığınızı göstermezseniz, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız, kimse sizi adam yerine koymaz."
Adada bir çok adım attıklarını ve bu adımları geliştirerek devam ettirdiklerini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:
"Şimdi havaalanı olarak iki tane havaalanı var Kıbrıs'ta; birisi işte Türkiye'de tüm vatandaşlarımın bildiği Ercan, birisi de tabii daha önce orada bulunan, ama biz orayı da şimdi bir değişikliğe sevk etmek suretiyle yeni bir isimle ve daha çok SİHA'larımızın ve İHA'larımızın yer aldığı alan. Bunları niye acaba bu denli hareketlendiriyoruz, sebep? Bölgede olabilecek herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım. Güçlü olmak için de havada, karada, denizde her şeyinle var olacaksın.
Peki, var mıyız? Evet, varız. Kaldı ki hepsini koy bir kenara, biz zaten şuradan hemen Anamur'dan, Mersin'den uçaklarımızı kaldırdığımız zaman, Adana'dan kaldırdığımız zaman, uçaklarımız anında nerede? Oradalar. Yani bizim için zaman mefhumu burada zaten yok. Bütün mesele nedir? Siz yere sağlam basacaksınız, özgüveniniz olacak. Türkiye olarak biz varız. "
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Marketlerde olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, A101 ve diğer zincir marketlerde...
- 12 eşit taksitle ödenecek! Başvurana 50.000 TL anında yatıyor! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank...
- MEB son dakika: 1 Haziran okullar açılacak mı? Yarın 31 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Yüz yüze eğitim...
- Kredi borcu olanlar dikkat! Ödeme için 3 yıl şartı bulunuyor! Ancak en önemli detay...
- Talebi karşıladı, 13.000 TL'ye kadar var! Yüzde 40 daha ucuza satılacak! Fiat, Renault, Volkswagen, Opel...
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir, belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır?
- "Sırtını dostuna verdi, hançeri yedi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı! Topyekûn savaşa hazırlığı...
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı için flaş gelişme! Milyonlar merakla bekliyordu! Yarın...
- Mina Protocol coin listelendi mi? Mina Protocol coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? İşte detaylı grafikler...
- Manchester City Chelsea maçı canlı izle: beIN Sports Haber 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta?
- Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? 1 Haziran Salı günü yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- Hazırlıklar başladı! 1 Haziran'da restoran ve kafeler açılacak mı? Çay bahçesi ve kıraathaneler ne zaman açılacak?