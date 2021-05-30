Erken seçim mi siyasi operasyon mu? FETÖ'cü Emre Uslu işaret etmiş! İşte Türkiye'ye yönelik operasyonun perde arkası
Türkiye'ye yönelik istihbarat operasyonu mu? Kaset operasyonları siyaset yine dizayn mı ediliyor? "İç ve dış aparatlar" nasıl harekete geçirildi? İstikrar ve istikbale müdahale girişimleri neler? Türkiye'nin bağımsız siyaset anlayışı kimlerin hedefinde? Erken seçim ısrarının perde arkası ne? FETÖ'cü Emre Uslu daha önce nasıl işaret etti? AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye ne zaman bir engeli aşmaya kalka bir duvarı yıkmaya çalışsa benzer olaylar yaşıyor. Öyle ki Türkiye'ye karşı Dubai merkezli operasyonun şifreleri firari FETÖ'cü Emre Uslu'da saklı.
Emre Uslu, "önümüzdeki 6 ay içersiinde Türkiye'de çok hareketli bir siyaset gündeminin olacağını öngörüyorum bu illa 6 ay sonra Kılçdaroğlu iktidara gelecek değil" sözleriyle işaret etmişti.
Uslu, 2021'in ilk altı ayını işaret etti. Domino taşları birbirini izledi. ABD Başkanı Biden'in açıklamalarının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "ilişkileri düzelteceğiz" mesajıyla ABD'ye selam gönderdi. FETÖ firarisi Emre Uslu, bu kumpası 8 Aralık'ta bir videoda şifreli şekilde anlattı.
Uslu, ABD'nin bir körfez ülkesinin desteğiyle Kılıçdaroğlu'nu iktidar yapmak istediğini söyledi. Tarihler 2 Mayıs'ı gösterdiğinde ise suç örgütü lideri Sedat Peker asılsız iddialarla hükümeti hedef almaya başladı. Bu gelişmelerin ardından ise CHP HDP ve İYİ Parti hep bir ağızdan erken seçim talebinde bulundu.
AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"GAYE DEVLETİ ELE GEÇİRMEK"
AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç: Sanki gizli eller içerisinde her şeyi bir yerlerde konuşulduğu belli olan dünyanın her tarafından aynı anda gelmeye başladı. Türkiye aslında bunlara alışık. Gaye devlete sahip çıkma olmuş olsa bu kadar birbirine benzemeyen kesimlerin bir araya gelmesi mümkün olmaz. Gaye burada açıkça söylemek lazım devleti ele geçirmek. Herkesin farklı amaçlarını bir araya getirme gayretidir!
"DIŞ GÜÇLERİ RAHATSIZ ETTİ"
MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay: Geçmişe doğru baktığımızda öncelikle kaset operasyonlarını görüyorsunuz. En büyük mağdurlarından bir tanesi de MHP'dir. Bugün yine aynı oyunu görüyoruz. ABD ve İsrail'in çok açık bir şekilde bizim güneyimizde bir 'Kürdistan' devleti oluşturmaya çalıştığı MHP ve AK Parti'nin olmadığı bir yönetim tarzını belirlediği açıktır. Terörle mücadeledeki elde ettiğimiz başarı dış güçleri rahatsız etmektedir! Çünkü onların isteği güçlü bir PKK'nın Güneydoğu'da Türk devletini esir alması. Bizden toprak kopartılması.
ERKEN SEÇİM İSTEĞİNİN ASIL SAHİBİ ABD
Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik: Türkiye'de erken seçim çağrıları Biden'ın ABD'de başkanlık koltuğuna oturmasından sonra hızlandı. Ondan sonra sanki bir yerden düğmeye basılmış gibi Emre Uslu'nun '6 ay içerisinde' diye tabir ettiği o tarihler aynı zamanda Biden'ın kazanmasının kesinleştiği tarihlerdir. Orada yürüdü bu işler. Erken seçim isteğinin asıl sahibinin ABD olduğunu görmek lazım.
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