Erken seçim mi siyasi operasyon mu? FETÖ'cü Emre Uslu işaret etmiş! İşte Türkiye'ye yönelik operasyonun perde arkası

AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"GAYE DEVLETİ ELE GEÇİRMEK"