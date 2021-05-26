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Son dakika: Türkiye neden hedefte? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den A Haber'e özel açıklamalar

Son dakika haberi... Aslında büyük fotoğraf çok net. Son dönemde artan provokasyonlar, yıpratma çabaları ve suç örgütü liderinin videoları üzerinden 'nin gündemini rehin alma çabaları. Tüm bunlar tesadüf mü? Yoksa planlı bir kaos çıkarma çabası mı?  Genel Başkanı , canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Son dakika: Türkiye neden hedefte? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den A Haber'e özel açıklamalar

Türkiye'ye kimler tezgah kurdu? Suç örgütü liderinin video kasetleri üzerinden siyaset dizayn mı edilmek isteniyor? Türkiye neden hedefte? Devlet ve millet neden hedef alınıyor? Sistematik saldırıların perde arkasında ne var? Genel Başkanı , canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

EMPERYALİSTLERİN KUYRUĞUNA BASILDI

Biz her zaman devletin ülkenin bütünlüğünün birliğinin milletin ve milli iradenin yanındayız. Seçilmişlerin yanındayız. Özellikle ülkemizin içinden geçtiği bu kritik süreçte yeni sistemle birlikte devleti çok güçlü adımlar arttı. 'dan 'a, 'den 'a, 'e… Daha farklı noktalar da var. Bütün bunlar dünyada kendisini büyük devlet olarak ifade eden ama 100 yıldan fazla bir sürede hatta 200 yıldan fazla bir sürede özellikle masum coğrafyalara ve İslam coğrafyasını sömüren emperyalistlere karşı siyonistlere karşı bir başkaldırı var. Emperyalistlerin kuyruğuna basmış oluyorsunuz. Türkiye etki alanını arttırdı.

VİDEO KASETLERİN ARDINDA NE VAR?

Bunlar ellerine geçirdikleri tüm fırsatları değerlendiriyorlar. Kim Cumhuriyeti devletiyle, Türk milletiyle ya da seçilmiş hükümetle karşı karşıya gelirse bunlar burada kendileri açısından avantaja çevirmek için çok rahat bir şekilde pozisyon alabiliyorlar. 15 Temmuz hain FETÖ darbesinden sonra terörün tüm unsurlarına karşı topyekün bir mücadele var. Bu mücadelede de başta ABD ve Avrupa Birliği ve İsrail olmak üzere bölgede Türkiye'ye karşı mevzilenmiş olan güçleri ciddi anlamda rahatsız ediyor.

BU BİRLİĞİ YOK ETMEYE YÖNELİK BİR SÜREÇ

Bu mücadelenin başında elbette ki Sayın Cumhurbaşkanımız var onunla birlikte hükümet üyesi olan arkadaşlarımız var. Bugün bu mücadele topyekün yapılıyor. Bu birliği de beraberliği de ortak ruhu da yok etmeye yönelik bir süreç. Bunlar her şeyi değerlendirme noktasında asla hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar.

Detaylar gelmeye devam ediyor...

Türkiye neden hedefte? TÜRKİYE NEDEN HEDEFTE?

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