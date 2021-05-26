Son dakika: Türkiye neden hedefte? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den A Haber'e özel açıklamalar

Son dakika haberi... Aslında büyük fotoğraf çok net. Son dönemde artan provokasyonlar, yıpratma çabaları ve suç örgütü liderinin videoları üzerinden Türkiye'nin gündemini rehin alma çabaları. Tüm bunlar tesadüf mü? Yoksa planlı bir kaos çıkarma çabası mı? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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