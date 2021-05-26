Son dakika: Altında yükseliş sürecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Düğünü olanlara kritik uyarı | Altın fiyatlarında son durum
Altın yatırıcımsının yüzünü güldürürken düğün telaşı olanları da düşündürüyor. Çünkü birçok kişi altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Peki altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın ne kadar? Gram altının fiyatı ne? Bilezik fiyatları ne kadarI? Altında yükseliş sürecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş A Haber'de anlattı. Yatırımcıları dolandırıcıların oyunlarına karşı uyardı. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.
Kimi yatırım yapmak için kimi ise düğün sezonu için altın aldı. Peki altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın ne kadar? Gram altının fiyatı ne? Bilezik fiyatları ne kadarI? Altında yükseliş sürecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş A Haber'de anlattı. Yatırımcıları dolandırıcıların oyunlarına karşı uyardı. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.
ALTIN FİYATLARINDA CİDDİ YÜKSELİŞ GÖRDÜK
Şubat'ta 397 lira seviyesine kadar yükseldi Nisan'da bu yükselişini başlattı. Mayıs ayında yükselişle tamamlıyoruz. Ocak ayında 451 lira olan gram altının fiyatı bugün 508 liraya kadar yükseldi. Yani 57 liralık bir değer artışı var.
740 liraydı çeyrek altın bugün 835 lira burada 95 liralık bir değer artışı var. Cumhuriyet altını 3025 liraydı bugün 3405 lira. Cumhuriyet altını 380 lira yılbaşından bu yana kadar değer kazandı.
PEKİ ALTININ BU YÜKSELİŞİ BÖYLE DEVAM EDECEK Mİ?
Bu yükselişlerin Haziran ayında tekrar devam etmesini tahmin ediyoruz. İşte biraz daha yaz aylarına baktığımız zaman belki bu yükseliş trendi 560 lira seviyesine kadar devam edebilir.
DÜĞÜN YAPACAK OLANLAR DİKKAT!
Ancak bu kısa vadede şu bir iki haftalık süreç içerisinde bu kadar hızlı yükselişlerden sonra bir miktar geri çekilmeler de yaşanabilir. Yani 500 lira seviyesini altına tekrar bu bir 2 haftalık süreçte bir geri çekilmek görebiliriz. Yine yazın düğün yapacak olanlar altın alma ihmal etmiş olanlar için bir alım fırsatı olacaktır.
Geçen sene pandemiden dolayı düğün sezonu ertelenmişti düğünler yapılmamıştı ondan dolayı bu sene düğün salonları ve nikah tarihini aşırı bir yoğunluk var bu sene aşırı bir iş olmasını bekliyoruz.
BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR?
20 gramlık bilezik: Bu seneki fiyatı 9600 lira geçen sene fiyatı 7000 TL'ydi. 2.600 lira geçen seneye göre fiyat artışı var.
DOLANDIRICILARA DİKKAT!
Altın fiyatlarındaki hareketlilik elbette dolandırıcıları da harekete geçirdi ucuz altın diyerek birçok kişiyi tuzağına düşürüyorlar.
TUZAĞA DÜŞMEYİN!
Kalpazanlar dolandırıcılar internetten ya düşük ayarlı gerçek olmayan çeyrek altınları satıyorlar veya ayarı düşük altınları satmaya gayret gösteriyorlar. Düğüne gidecek hemen internetten sipariş veriyor. Mesela bugün çeyrek altın 835 lira ben 800 liraya çeyrek altın buldum diye orada bir kampanya tuzağına düşüyor.
VATANDAŞ GÖZLE AYIRT EDEMEZ
Halbuki altın ucuzu olmaz her yerde aynıdır. Bu 800 liraya sipariş verdi çeyrek altın kendine geldiği zaman 22 ayar değil de 18 ya da 14 ayar olur. Bunu vatandaşın gözüyle ayırt etmesi mümkün değildir. Ancak kuyumcuya bozdurmaya geldiği zaman bu anlaşılır. Özellikle kurumsal firmaları tercih etmesini biz tavsiye ediyoruz.
Piyasalarda son günlerde uzmanlar son günllerde piyasaya sürülen altın kaplamalı gümüşe karşıda uyarıyor.
Bu yanlış bir terim. Çünkü bir şey altındır veya gümüştür. Satın aldığınız ürün 1000 lira işte altının gram fiyatı 508 lira orada bir mantıksızlık var ve diğer yandan istismara açık bir durum da oluyor. Şu anda görmüş olduğunuz normal bakır maden. Bunun ne gümüşü var ne altını var. Normal kuyumcularda 50 liraya satılıyor. Bunun ortasına yarım altın çeyrek altın falan koyuyorlar.
Ama bunun gerçeği de 14 ayar altın burada grama ayar falan her şey halen yazıyor. Yani bu tip ürünleri almak daha faydalı 10.000 liralık bir takı setini bin liraya alabiliyorsunuz. Ama bu bin liraya satın aldığınız takı ya da işte 100 lira 200 liraya geri dönüşüm oluyor. Çok ciddi bir zarar da oluşuyor burada göz önünde bulundurmak gerekiyor.
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