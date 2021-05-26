Son dakika: Altında yükseliş sürecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Düğünü olanlara kritik uyarı | Altın fiyatlarında son durum

Ama bunun gerçeği de 14 ayar altın burada grama ayar falan her şey halen yazıyor. Yani bu tip ürünleri almak daha faydalı 10.000 liralık bir takı setini bin liraya alabiliyorsunuz. Ama bu bin liraya satın aldığınız takı ya da işte 100 lira 200 liraya geri dönüşüm oluyor. Çok ciddi bir zarar da oluşuyor burada göz önünde bulundurmak gerekiyor.

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