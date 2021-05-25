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Kuşadası Belediyesi'nde usulsüzlük iddiası! Sadece İller Bankası’ndan kredi şartı tutanağa fark yazıldı

Belediye Başkanı 'e “Meclis Kararı” ile sadece için 50 milyon liralık borçlanma yetkisi verildi ancak verilen o yetkinin tutanağa "Tüm ve kamu bankalarını kapsayacak şekilde." yansıması tartışmaları da beraberinde getirdi. 'ndan detayları muhabiri ’nin konuğu olan Kuşadası AK Parti Grup Sözcüsü aktardı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Kuşadası Belediyesi'nde usulsüzlük iddiası! Sadece İller Bankası’ndan kredi şartı tutanağa fark yazıldı

Tacettin Özden'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Dönem dönem 'borçlanma' talep ediliyor biz de hizmet amaçlı olduğunu düşünerek bunlara 'evet' oyu veriyoruz.

Vatandaşın hizmeti alması için bunu yapıyoruz amacımız Kuşadası'nda hizmetin aksamamasını sağlamak. Hizmet olduğu zaman siyaseti ön planda tutmuyoruz.

Meclis toplantısında bizden '50 milyon TL' bedelli borçlanma yetkisi istendi. Biz kamudan borçlanma olarak bu yetkiyi verdik. Ancak biz sonraki toplantında tutanakları incelediğimizde resmi olarak yazılan tutanakların farklı olduğunu gördük.

Bizim verdiğimiz yetki ile bu tutanak farklı olunca düzeltilmesi için uyarıda bulunduk. Bunun sonucunda uzun tartışmalar yaşandı.

Son toplantıda tutanaklar gelecek ve biz bunlara bakacağız. Video kayıtlar ortada bizim me söylediğimiz ne için yetki verdiğimiz belli.

Burada görev yapan bürokrat arkadaşları zor durumda bırakma istemiyorum ama buna dikkat edilmesi lazım.

Belediye ciddi şekilde borçlu. Özel sektöre borçlanmasına karşıyız. Sadece kamuya borçlanmasına yetki verdik."

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