Kuşadası Belediyesi'nde usulsüzlük iddiası! Sadece İller Bankası’ndan kredi şartı tutanağa fark yazıldı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e “Meclis Kararı” ile sadece İller Bankası için 50 milyon liralık borçlanma yetkisi verildi ancak verilen o yetkinin tutanağa "Tüm özel ve kamu bankalarını kapsayacak şekilde." yansıması tartışmaları da beraberinde getirdi. Aydın Kuşadası'ndan detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi’nin konuğu olan Kuşadası AK Parti Grup Sözcüsü Tacettin Özden aktardı.
Tacettin Özden'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"Dönem dönem 'borçlanma' talep ediliyor biz de hizmet amaçlı olduğunu düşünerek bunlara 'evet' oyu veriyoruz.
Vatandaşın hizmeti alması için bunu yapıyoruz amacımız Kuşadası'nda hizmetin aksamamasını sağlamak. Hizmet olduğu zaman siyaseti ön planda tutmuyoruz.
Meclis toplantısında bizden '50 milyon TL' bedelli borçlanma yetkisi istendi. Biz kamudan borçlanma olarak bu yetkiyi verdik. Ancak biz sonraki toplantında tutanakları incelediğimizde resmi olarak yazılan tutanakların farklı olduğunu gördük.
Bizim verdiğimiz yetki ile bu tutanak farklı olunca düzeltilmesi için uyarıda bulunduk. Bunun sonucunda uzun tartışmalar yaşandı.
Son toplantıda tutanaklar gelecek ve biz bunlara bakacağız. Video kayıtlar ortada bizim me söylediğimiz ne için yetki verdiğimiz belli.
Burada görev yapan bürokrat arkadaşları zor durumda bırakma istemiyorum ama buna dikkat edilmesi lazım.
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