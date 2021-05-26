Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu! A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Bu devlete operasyon çekmektir

"SİNSİ OPERASYONLARI AKAMATE UĞRATACAĞIZ"

En az onun kadar önemli olan dün öğleden sonra borsadaki operasyon ve bir anda borsanın ortada fol yok yumurta yokken olumsuz hiçbir haber yokken yüzde 300 düşmesini de çok net bir şekilde açıkladı. Burada bence şöyle bir cümlesi çok önemli 'nice oyunları ve planları bozduğumuz gibi bu sinsi operasyonları da akamete uğratacağız' dedi ve ülkemizin ekonomik gerçekleriyle örtüşmeyen bu manipülasyonları önlemek için ilave tedbirler alıyoruz bunları da yakında açıklayacağız dedi. Bence bu iki nokta en ön plana çıkanlardandı.