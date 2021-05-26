Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu! A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Bu devlete operasyon çekmektir
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Türkiye'yi hedef alan kirli operasyonlar hakkında net açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Sinsi operasyonları akamete uğratacağız" ifadelerini kullanarak "Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor." dedi. Başkan Erdoğan, "Hedef İçişleri Bakanı değil hedef Türkiye'dir" diyerek tartışmalara son noktayı koydu. İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında kritik açıklamaları değerlendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Türkiye'yi hedef alan kirli operasyonlar hakkında net açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Sinsi operasyonları akamete uğratacağız" ifadelerini kullanarak "Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor." dedi. Başkan Erdoğan, "Hedef İçişleri Bakanı değil hedef Türkiye'dir" diyerek tartışmalara son noktayı koydu. İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında kritik açıklamaları değerlendirdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
SON NOKTAYI KOYDU
İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar: Sayın Cumhurbaşkanı birçok konuya değindi. Özellikle son dönemde Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı tescillenmiş Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gönderilen video salvolarıyla ilgili ne diyeceği merakla bekleniyordu buna zaten son noktayı koydu.
"SİNSİ OPERASYONLARI AKAMATE UĞRATACAĞIZ"
En az onun kadar önemli olan dün öğleden sonra borsadaki operasyon ve bir anda borsanın ortada fol yok yumurta yokken olumsuz hiçbir haber yokken yüzde 300 düşmesini de çok net bir şekilde açıkladı. Burada bence şöyle bir cümlesi çok önemli 'nice oyunları ve planları bozduğumuz gibi bu sinsi operasyonları da akamete uğratacağız' dedi ve ülkemizin ekonomik gerçekleriyle örtüşmeyen bu manipülasyonları önlemek için ilave tedbirler alıyoruz bunları da yakında açıklayacağız dedi. Bence bu iki nokta en ön plana çıkanlardandı.
"DEVLETE OPERASYON ÇEKMEYE ÇALIŞMAKTIR"
Türkgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız: Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadarki soru işareti barındıran birçok şeyin de cevabını vermiş oldu. En önemlisi aslında AK Parti'nin üzerinden Türkiye'ye bir operasyon çekildiği vurgulamasıydı. AK Parti üzerinden Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışmak sadece Süleyman Soylu'yu operasyon çekmeye çalışmak değildir. Sadece Cumhurbaşkanına operasyon çekmeye çalışmak değildir. Devlete operasyon çekmeye çalışmaktır. Nihayetinde aziz milletimize operasyon çekmektir. Bir eş değeri de 15 Temmuz FETÖ darbe girişimidir. Güçlü ve büyüyen Türkiye hiçbir saldırıya müsaade etmedi.
DENGELİ VE HEDEF ODAKLI BİR KONUŞMA
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Cumhurbaşkanı oldukça dikkatli dengeli ve hedef odaklı bir konuşma yaptı. Birkaç ayağı vardı konuşmasının birinci bölümü suç örgütleri ve terörle mücadele bağlamında. İkinci bölümü erken seçim çağrıları üzerine oluşturulan kurgu ve bunu suflesi. Üçüncü bölümü de Türkiye'ye istikrarsızlaştırmaya yönelik bazı faaliyetler.
Bununla ilgili de önümüzdeki dönemde AK Parti'nin sahayı ve meydanı da boş bırakmayacağı ile ilgili duruşu. Hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hem eski Başbakan ve Meclis Başkanı Sayın Binali Yıldırım'ı sahiplendi. Suç örgütleri ve elebaşlarıyla ilgili olarak ciddi ve yakın bir takipte olduklarını hem iç hem yurtdışından Türkiye'ye getirilmeleriyle ilgili de kararlı bir faaliyet yürütüldüğünü söyledi. Fakat bu zaten AK Parti grubunun beklediği cümlelerdi. Oluşturulmaya çalışılan psikolojik üstünlüğü kıran cümlelerdi.
KRİTİK NATO ZİRVESİ
Sayın Cumhurbaşkanının önümüzdeki ay 14-15 Haziran NATO Zirvesi çerçevesinde ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşme aslında bir milat olacak. Geleneksel NATO ittifakı ve Türk-ABD ilişkilerinin özellikle son 70 yılına baktığında inişli çıkışlı ama Türkiye'nin daha çok yörünge ülke olduğu ve kendisine verilen rolü oynadığı süreçler yaşandı. Bugün Türkiye çıkarlarını merkeze alan çok odaklı ve bölgesel gelişmeleri etkileyebilecek ama küresel dengeler bakımından da anlam ifade edecek bir aktör.
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