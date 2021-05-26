Son dakika... Başkan Erdoğan: Sinsi operasyonları akamete uğratacağız
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Salgınla mücadele kapsamında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "661 milyar liralık kaynakla milletimizin yanında olduk." dedi. "Sinsi operasyonları akamete uğratacağız" diyen Başkan Erdoğan, "Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor." ifadelerini kullandı. "Kimsenin gözünün yaşına bakmadık" açıklamasında bulunan Başkan Erdoğan, "Sözde babaların racon kestiği Türkiye geride kaldı Suç örgütlerini, 19 yıl boyunca, ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik." dedi. Başkan Erdoğan, "Hedef İçişleri Bakanı değil hedef Türkiye'dir. İçişleri Bakanımız Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde ülkemizdeki huzur ortamı var. İçişleri Bakanımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Suç örgütleri mensuplarını kullanarak kamuoyunu yönlendiremeye heveslenenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı geride bırakıp, Kurban Bayramı'nın heyecanını yaşadığımız aylara girdik. Yaklaşık 14 aydır devam eden salgın sürecinde milletimizin hem sağlığını, hem güvenliğini, hem aşını korumak için imkanlarımızı seferber ettik. Türkiye olarak bu süreci en az sıkıntı ile atlattık. Sağlık sisteminde kurduğumuz altyapı nedeniyle sorunlar yaşamadık. Kamu güvenliğini tehdit edecek bir olayla da karşılaşmadık. Salgın tedbirlerinden etkilenen vatandaşlarımız ve esnafımızı yalnız bırakmadık.
SALGINLA MÜCADELE
Merkezi yönetim bütçesinden ilaç, tıbbi malzeme, sağlık çalışanlarına ek ödeme gibi alanlarda yaptığımız ödemeler yıl sonunda 104 milyarı bulacak.
645 bin emeklimizin maaşını 1500 TL'ye çıkardık. Bayram ikramiyelerini de 1000 TL'ye çıkardık. Vergi indirimleri ile devletin 26 milyar lirayı bulan alacağından vazgeçerek iş dünyamızı destekledik. Nakdi desteklerin tutarı da haziran ayı sonunda 67 milyar lirayı bulacak. 7 milyon haneye çeşitli defalar nakit yardımı gerçekleştirdik. Sadece şu ana kadar saydığım ödemelerin tutarı haziran sonunda 181 milyar liraya ulaşacaktır. Vatandaşımızın, esnafın kredi alımını kolaylaştırdık. Bu kredilerin toplamı 345 milyar lirayı geride bırakmıştır.
Esnafların ve mükelleflerin vergi ödemelerini erteledik, borçlarını yeniden yapılandırdık. İki ayrı grup halinde esnaf ve sanatkarımıza yeni bir hibenin müjdesini de paylaştık. Nefes kredisi için de çalışmalara başlandı. Çiftçilerimiz için de hububat ve bakliyat alım fiyatını ilan ettik.
Sert ekmeklik buğdayın ton başıını 2 bin 250 liraya yükselttik. Bakliyatta alım fiyatını kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 liraya çıkardık. Çayda da üreticilerimizin yüzlerini güldürecek şekilde kilo fiyatını 4 TL olarak belirledik. Üreticiyi kolayan, tüketiciyi koruyan yeni mahsül fiyatları sezonunun hayırlı olmasını diliyorum.
SİNSİ OPERASYONLARI AKAMETE UĞRATACAĞIZ
2021 büyüme oranının beklentilerin çok üzerinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ekonomi reform programımızda yer alan somut düzenlemeleri çıkarmaya başladık. En büyük başarımız hükümetlerimiz döneminde tüm vatandaşlarımıza iş ve istikrarlı iklim sağlamak olmuştur. İstikrar ve güvenli ortamı hedef alan çeşitli saldırıların hedefi insanlarımızı karamsarlığa sürüklemektir, bu açıktır. Oyunları, tuzakları bozacağız. Bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimize sahip çıktıkça milletimiz ile aramızdaki uhuveti hiçbir saldırı bozamaz. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanları ile yürüdüğünü milletimiz görüyor.
"BU KADRO İLER 2023'E GİDECEĞİZ"
Bu kadro ile 2023'e gideceğiz. Bu kadro Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak
Vesayete selam duran bir yargı dışa bağımlıdır. Biz işte buna son verdik. En son dün parlamentomuzda gayet güzel memnuniyet verici bir seçim gerçekleştirildi. HSK Kurlu milletvekillerimizin iradesiyle tecelli etmiş oldu. Partilere ve vekillere teşekkür ediyorum. Bu uzlaşma tablosu yeni anayasa çalışmaları için de ümit ve umut verici fevkaladedir. Yarınlara ve geleceğimize bırakacağımız en değerli miras olacaktır.
Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanan İnsan Hakları Eylem Planı da bu sürecin bir parçasıdır. 4. Yargı Paketi yakında Meclis'e sunulacak. Ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok önemli yenilikler getiriyor.
FETÖ'nün ihanetlerine karşı milletimizle birlikte şanlı bir mücadele yürüttük.
"SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTTİK"
Suç örgütlerini, 19 yıl boyunca, ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik Bir dönem sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi hukuktan başka yöntemin geçerli olmadığı seviyeye getirdik. Özellikle uyuşturucuyla mücadelede kimsenin gözünün yaşına bakmadık. Son 3,5 yılda 85 bin uyuşturucu şüphelisi tutuklandı. 5 yılda organize suç örgütlerine karşı 1700'e yakın operasyon yapıldı.
MERAL AKŞENER'İN RİZE ZİYARETİ
Nerede nasıl bir adım atılacağını bilmek lazım. Sen Rize'nin uşağına hakaret edip, Netanyahu gibi bebek katilleri ile aynı kefeye koyarsan yapılacak olan işte budur. Çok ileri gitmeden gelin hanıma bir ders verdiler. Bu da Rizelinin edebini adabını gösterir. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin, orada da gerekeni yaptılar. Sonra Trabzon'a gitti, ortalarda görünmeden uçağa bindin döndün. Bunlar daha iyi günler. Ahde vefa denilen bir şey var. Bu millet unutmaz. Saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk, bunun oturmasını istedik. Buna da devam ediyoruz.
"HEDEF İÇİŞLERİ BAKANI DEĞİL HEDEF TÜRKİYE'DİR"
İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanında olacağız. Bu suçluları ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız Tüm yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir.
Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Suç örgütleri mensuplarını kullanarak kamuoyunu yönlendiremeye heveslenenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz
Bay Kemal, Meral... Size buradan ekmek çıkmaz boşuna uğraşmayın. Suç çetelerinin mensuplarını nereye kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz.
Ülkemizi suç örgütleri üzerinden kıskaca almak ve siyasi sonuçlar üretmek peşindeler. Boşuna uğraşmayın. Seçim Haziran 2023'tür. Seçimle veya seçimsiz iktidar söz edenleri de unutmamak gerekiyor. Çapsız, sığ, ilkesiz, ufuksuz bir muhalefet anlayışı vardır.
AK Parti olarak dün vesayete karşı nasıl mücadele ettiysek, uluslararası alanda ülkemizin başını nasıl dik tuttuysak, terör örgütlerinin tamamının başını nasıl ezdiysek, inşallah yarın da halkımızın emrinde çalışmayı, mücadele etmeyi, yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz.
Şu anda CHP Genel Merkezi tecavüzcülerin ve onları koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi suç örgütlerine payandalık ve onlara piyonluk yapanların işgali altındadır. CHP'ye oy veren vatandaşlarımın da bu tabloda rahatsız olduklarına inanıyorum.
Hali hazırda Türkiye ile birlikte 4 farklı ülkede 180 adet Bayraktar İHA faaliyet göstermektedir. İHA'larımızın sahada gösterdiği başarılar savaş stratejilerinin yeniden baştan yazılmasına yol açmıştır. Akıncı da devreye girdiğinde bu tablo çok daha sarsıcı şekilde değişecektir.
Milletimiz bize hezeyanlarla uğraşma değil ülkenin geleceğini inşa etme sorumluluğunu yüklemiştir.
POLONYA'YA İHA SATIŞI
Önceki gün ülkemizi ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Savuna sanayinde işbirliğinin verimli sonuçlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Türkiye, Polonya ile İHA'ların satışı konusunda anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma Türkiye'nin NATO ve AB üyesi bir ülkeye yaptığı ilk yüksek teknolojiye sahip İHA satışı olması açısından da çok önemlidir.
AK Parti Cumhur İttifakı ile birlikte ülkemizin geleceğini nakış nakış işleyecek Her zaman söylediğimiz gibi... Ölçümüz tek ve nettir. AK Parti üzerinden Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışanları milletimiz görüyor ve deftere yazıyor. Dün 'başaramayacaksın' demiştim. Bugün de 'başaramayacaksınız' diyoruz.
Bugünkü operasyon aygıtlarına da gereken dersi verecektir.
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