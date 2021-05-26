Son dakika... Başkan Erdoğan: Sinsi operasyonları akamete uğratacağız

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı geride bırakıp, Kurban Bayramı'nın heyecanını yaşadığımız aylara girdik. Yaklaşık 14 aydır devam eden salgın sürecinde milletimizin hem sağlığını, hem güvenliğini, hem aşını korumak için imkanlarımızı seferber ettik. Türkiye olarak bu süreci en az sıkıntı ile atlattık. Sağlık sisteminde kurduğumuz altyapı nedeniyle sorunlar yaşamadık. Kamu güvenliğini tehdit edecek bir olayla da karşılaşmadık. Salgın tedbirlerinden etkilenen vatandaşlarımız ve esnafımızı yalnız bırakmadık.

SALGINLA MÜCADELE

Merkezi yönetim bütçesinden ilaç, tıbbi malzeme, sağlık çalışanlarına ek ödeme gibi alanlarda yaptığımız ödemeler yıl sonunda 104 milyarı bulacak.

645 bin emeklimizin maaşını 1500 TL'ye çıkardık. Bayram ikramiyelerini de 1000 TL'ye çıkardık. Vergi indirimleri ile devletin 26 milyar lirayı bulan alacağından vazgeçerek iş dünyamızı destekledik. Nakdi desteklerin tutarı da haziran ayı sonunda 67 milyar lirayı bulacak. 7 milyon haneye çeşitli defalar nakit yardımı gerçekleştirdik. Sadece şu ana kadar saydığım ödemelerin tutarı haziran sonunda 181 milyar liraya ulaşacaktır. Vatandaşımızın, esnafın kredi alımını kolaylaştırdık. Bu kredilerin toplamı 345 milyar lirayı geride bırakmıştır.

Esnafların ve mükelleflerin vergi ödemelerini erteledik, borçlarını yeniden yapılandırdık. İki ayrı grup halinde esnaf ve sanatkarımıza yeni bir hibenin müjdesini de paylaştık. Nefes kredisi için de çalışmalara başlandı. Çiftçilerimiz için de hububat ve bakliyat alım fiyatını ilan ettik.

Sert ekmeklik buğdayın ton başıını 2 bin 250 liraya yükselttik. Bakliyatta alım fiyatını kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 liraya çıkardık. Çayda da üreticilerimizin yüzlerini güldürecek şekilde kilo fiyatını 4 TL olarak belirledik. Üreticiyi kolayan, tüketiciyi koruyan yeni mahsül fiyatları sezonunun hayırlı olmasını diliyorum.