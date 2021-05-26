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Türkiye neden hedef alınıyor? A Haber'de flaş değerlendirmeler

A Haber
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Giriş: 26.05.2021 17:05
Güncelleme:26.05.2021 17:15
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Türkiye'yi hedef alan kirli operasyonlar hakkında net açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Sinsi operasyonları akamete uğratacağız" ifadelerini kullanarak "Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor." dedi. Başkan Erdoğan, "Hedef İçişleri Bakanı değil hedef Türkiye'dir" diyerek tartışmalara son noktayı koydu. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Cennet vatanımız Türkiye yükselen bir güçtür" dedi. Yel ise "Bütün kartlar Türkiye’de sevgi medeniyeti kalmasın diye karılmakta" ifadelerini kullandı.
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