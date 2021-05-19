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Son dakika: İYİ Parti'nin HDP'li bakan tutumu ne olacak? Canlı yayında çarpıcı değerlendirmeler

A Haber
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Giriş: 19.05.2021 10:48
Güncelleme:19.05.2021 11:28
Son dakika haberi... Millet İttifakı'ndan HDP'ye bakanlık vaadi siyaset gündemindeki yerini koruyor. Peki HDP'li hangi isme hangi bakanlığı verecekler? İYİ Parti'nin HDP'li bakan tutumu nedir? CHP'den gelen bakanlık önerisine neden tepki göstermediler? Helalleşme neden siyaset malzemesi yapıldı? SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İPin HDPli bakan tutumu ne olacak? İP'İN HDP'Lİ BAKAN TUTUMU NE OLACAK?
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