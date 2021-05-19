Terör saldırısı için neden Diyarbakır seçildi? PKK neden maket uçaklarla saldırdı? Uçaklar nasıl imha edildi? Coşkun Başbuğ A Haber'de açıkladı
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketiyle saldırı girişiminde bulunulduğu, maket uçağın düşürüldüğü, herhangi bir zayiatın mevcut olmadığı açıklandı. Peki terör saldırısı için neden Diyarbakır seçildi? PKK neden maket uçaklarla saldırdı? Uçaklar nasıl imha edildi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber ekranlarında açıkladı...
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber ekranlarında Diyarbakır'daki terör saldırısını değerlendirdi.
BU SALDIRI BEKLENİYORDU
Türkiye'nin terörle mücadelesine değinen Başbuğ, son dönemdeki operasyonlarla örgütün felç edildiğini ifade etti. Bu operasyonlar sonrasında örgütün karşı atağa geçmesinin beklendiğini ifade eden Başbuğ bu saldırının devlet tarafından da beklendiğini ifade etti.
SOFİ NURETTİN TRAVMA YARATTI
Terörle mücadelede bitti denilen anların en kritik anlar olduğunu belirten Başbuğ, Sofi Nurettin'in öldürülmesinin terör örgütünde ağır bir travma yarattığını ifade etti.
NEDEN DİYARBAKIR?
Son dönemde terör örgütüne karşı yürütülen operasyonların ana üssünün Diyarbakır'daki bu üs olduğunu vurgulayan Başbuğ, Diyarbakır üssünün çok sayıda büyük operasyona ev sahipliği yaptığını vurguladı.
Doğu bölgesinde yapılan operasyonların üssü olarak genelde Diyarbakır ve Malatya'nın kullanıldığını söyleyen Başbuğ, terör örgütünün akıllarınca böyle bir saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.
NEDEN MAKET UÇAKLA SALDIRILDI?
Bölgede yapılan operasyonlara karşı böyle bir saldırının beklendiğini söyleyen Başbuğ, saldırının türüne de değindi. Canlı bomba tarzında bir saldırının artık kolay kolay mümkün olmadığını belirten Başbuğ, örgütün bu nedenle farklı bir yol izlediğini söyledi.
Şu an yürütülen başka operasyonların olduğunu söyleyen Başbuğ, bütün şehirden saldırının duyulmasının drone savar tarzında alınan tedbirlerle uçakların imha edilmiş olabileceğini söyledi.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA
Saldırıya ilişkin Twitter'dan açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '' Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur.'' ifadelerini kullandı.
MSB: HASAR YOK
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır.'' denildi.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ: SALDIRIDA KULLANILAN MAKET UÇAKLAR DÜŞÜRÜLDÜ
Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketiyle saldırı girişiminde bulunulduğunu, maket uçağın düşürüldüğünü, herhangi bir zayiatın mevcut olmadığını açıkladı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketiyle bir saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi. Söz konusu saldırı maketinin düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığında herhangi bir zayiatın mevcut olmadığı belirtildi.
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