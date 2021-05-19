Terör saldırısı için neden Diyarbakır seçildi? PKK neden maket uçaklarla saldırdı? Uçaklar nasıl imha edildi? Coşkun Başbuğ A Haber'de açıkladı

NEDEN DİYARBAKIR?

Son dönemde terör örgütüne karşı yürütülen operasyonların ana üssünün Diyarbakır'daki bu üs olduğunu vurgulayan Başbuğ, Diyarbakır üssünün çok sayıda büyük operasyona ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Doğu bölgesinde yapılan operasyonların üssü olarak genelde Diyarbakır ve Malatya'nın kullanıldığını söyleyen Başbuğ, terör örgütünün akıllarınca böyle bir saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.