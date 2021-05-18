Son dakika: A Haber görüntüledi! İşte yerli aşının üretileceği tesis | Yerli aşıda seri üretime ne zaman geçilecek?

EN ÖNEMLİ ÇALIŞMALARIN YAPILDIĞI YERLERDEN

"Bu laboratuvar kalite kontrol laboratuvarı. Kalite en önemli şey bizim yaptığımız aşıda. Eğer burada herhangi bir bozukluk çıkarsa o ürünü kesinlikle inşamıza vermiyoruz. O yüzden en önemli çalışmaların yapıldığı yerlerden biri de burası. Aynı zamanda seri üretimi de yapıyor."