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Son dakika: A Haber görüntüledi! İşte yerli aşının üretileceği tesis | Yerli aşıda seri üretime ne zaman geçilecek?

Son dakika haberi... Yerli koronavirüs aşısının üretileceği 'deki tesiste çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar ne aşamada? Seri üretime ne zaman geçilecek? muhabiri , yerli aşının üretileceği tesisten son gelişmeleri aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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Son dakika: A Haber görüntüledi! İşte yerli aşının üretileceği tesis | Yerli aşıda seri üretime ne zaman geçilecek?

Yerli koronavirüs aşısı 'deki tesiste üretilecek. yerli aşının üretileceği tesisi görüntüledi.

Detayları A Haber muhabiri aktardı.

Tesisle ilgili bilgiler veren personel, "Çok önemli bir günde geldiniz aslında. Biz bayramda çok çalıştık. Bayramda burada aşının Faz-2 denemeleri için üretimini yaptık. Şu anda da Düzce'deki tesisimizde dolumunu yapıyorlar. Aşı çalışmalarımızı elimizden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİ ÇALIŞMALARIN YAPILDIĞI YERLERDEN

"Bu laboratuvar kalite kontrol laboratuvarı. Kalite en önemli şey bizim yaptığımız aşıda. Eğer burada herhangi bir bozukluk çıkarsa o ürünü kesinlikle inşamıza vermiyoruz. O yüzden en önemli çalışmaların yapıldığı yerlerden biri de burası. Aynı zamanda seri üretimi de yapıyor."

SERİ ÜRETİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"Biz klinik çalışmalar için üretimimizi yapıyoruz. Seri üretime de Temmuz ayından sonra geçeceğiz."

"Klinik çalışmalarımız bitmiş olacak. Türkiye'nin ihtiyacının büyük bir çoğunluğunu karşılayacağını düşünüyoruz."

Şu anda analitik çalışmalar yapılıyor. Ürünün yapısını görmek için kullandığımız bir alan.

İşte yerli aşının üretileceği tesis İŞTE YERLİ AŞININ ÜRETİLECEĞİ TESİS

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