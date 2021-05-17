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Son dakika: Tam kapanmanın ardından İstanbul trafiğinde son durum! Yoğunluk yüzde 40'ı geçti

Son dakika haberi... 17 günlük tam kapanma sona erdi. Megakent 'da trafikte yoğunluk yeniden başladı. Son durumu muhabiri aktardı.

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Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Son dakika: Tam kapanmanın ardından İstanbul trafiğinde son durum! Yoğunluk yüzde 40'ı geçti

Normalleşme bugün itibariyle başladı. 17 günlük tam kapanma sona erdi ve 'da yeniden trafik yoğunluğu oluştu.

Tam kapanma sonrası trafik yoğunluğu yüzde 40'ı geçti

İşte İstanbul trafiğinde son durum;

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İstanbul'da trafik yoğunluğu İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

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