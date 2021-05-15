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Ali Babacan'ın ihanetinde yeni perde! 17 Nisan referandumu öncesi Beypazarı ziyaretinde neler yaşandı? Hikmet Genç A Haber'de açıkladı

ekranlarında yayınlanan programına konuk olan yazarı Genel Başkanı 'ın 2018'deki referandumda aleyhine çalışmasının bir geçmişi olduğunu ifade etti. Genç, Babacan'ın 2017 yılında 'nda yapılan bir toplantıda neler söylediğini belgeleriyle açıkladı. Genç ayrıca Babacan hakkında "Hayatımda bu kadar omurgasız bir siyasetçi görmedim" yorumunda bulundu.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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Ali Babacan'ın ihanetinde yeni perde! 17 Nisan referandumu öncesi Beypazarı ziyaretinde neler yaşandı? Hikmet Genç A Haber'de açıkladı

Genel Başkanı 'ın 2018'de aleyhine yaptığı hamleleri ekranlarında yayınlanan programında yorumlayan yazarı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ SAFRA ATTI!

AK Parti'nin Davutoğlu ve Babacan'la ayrılışını "safra atımı" olarak tanımlayan Genç, Babacan'ın Erdoğan'ı yıkmak için bir olan grupla yaptığı görüşmelere değindi.

BEYPAZARI'INDAKİ TOPLANTIDA NELER OLMUŞ NELER!

köşe yazısına değinen Genç, 2018'de Babacan'ın yaptığı skandalın öncesinin de olduğunu ifade etti. Ali Babacan'ın ihanet ettiğini söyleyen Genç, Babacan'ın 24 Mart 2017'de ziyaretinde neler yaşandığına da açıklık getirdi.Toplantıya basının davet edilmediği belirtilirken Babacan'ın bu toplantıda referandum için destek istemek yerine hükümeti yerden yere vurduğu ifade edildi.

BABACAN BİR KURT GİBİ İÇERİDEN KEMİRDİ

2017'de Ali Babacan'ın kurt gibi içerden kemirmeye başladığı söyleyen Genç, 2017 yılında yapılan toplantının belgelerini de canlı yayında gösterdi. Genç bu toplantıda Babacan'ın hükümeti ciddi eleştirdiğini ifade etti.

OMURGASIZ SİYASETÇİ!

Babacan'ın ahlak ve etik çerçevesinde bir siyaset yapmadığını söyleyen Genç, hayatında bu kadar omurgasız bir siyasetçi görmediğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

'ye konuk olan Ali Babacan, AK Parti'ye karşı işlediği ihaneti yüzü kızarmadan anlattı. 2018 seçimlerinde hâlâ AK Parti üyesi olan Babacan, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması için desteklediğini, hatta bunun gerçekleşmesi için çaba sarfettiğini itiraf etti.

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