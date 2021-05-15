Ali Babacan'ın ihanetinde yeni perde! 17 Nisan referandumu öncesi Beypazarı ziyaretinde neler yaşandı? Hikmet Genç A Haber'de açıkladı
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 2018'deki referandumda AK Parti aleyhine çalışmasının bir geçmişi olduğunu ifade etti. Genç, Babacan'ın 2017 yılında Beypazarı'nda yapılan bir toplantıda neler söylediğini belgeleriyle açıkladı. Genç ayrıca Babacan hakkında "Hayatımda bu kadar omurgasız bir siyasetçi görmedim" yorumunda bulundu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 2018'de AK Parti aleyhine yaptığı hamleleri A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumlayan Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç çarpıcı açıklamalarda bulundu.
AK PARTİ SAFRA ATTI!
AK Parti'nin Davutoğlu ve Babacan'la ayrılışını "safra atımı" olarak tanımlayan Genç, Babacan'ın Erdoğan'ı yıkmak için bir olan grupla yaptığı görüşmelere değindi.
BEYPAZARI'INDAKİ TOPLANTIDA NELER OLMUŞ NELER!
Zafer Şahin köşe yazısına değinen Genç, 2018'de Babacan'ın yaptığı skandalın öncesinin de olduğunu ifade etti. Ali Babacan'ın ihanet ettiğini söyleyen Genç, Babacan'ın 24 Mart 2017'de Beypazarı ziyaretinde neler yaşandığına da açıklık getirdi.Toplantıya basının davet edilmediği belirtilirken Babacan'ın bu toplantıda referandum için destek istemek yerine hükümeti yerden yere vurduğu ifade edildi.
BABACAN BİR KURT GİBİ İÇERİDEN KEMİRDİ
2017'de Ali Babacan'ın kurt gibi içerden kemirmeye başladığı söyleyen Genç, 2017 yılında yapılan toplantının belgelerini de canlı yayında gösterdi. Genç bu toplantıda Babacan'ın hükümeti ciddi eleştirdiğini ifade etti.
OMURGASIZ SİYASETÇİ!
Babacan'ın ahlak ve etik çerçevesinde bir siyaset yapmadığını söyleyen Genç, hayatında bu kadar omurgasız bir siyasetçi görmediğini ifade etti.
NE OLMUŞTU?
Halk TV'ye konuk olan Ali Babacan, AK Parti'ye karşı işlediği ihaneti yüzü kızarmadan anlattı. 2018 seçimlerinde hâlâ AK Parti üyesi olan Babacan, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması için desteklediğini, hatta bunun gerçekleşmesi için çaba sarfettiğini itiraf etti.
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