Eski CHP'li Yılmaz Ateş'ten Kılıçraoğlu'na Babacan eleştirisi: 'Sağ-sol bitti' derken ahlak dışı siyaseti mi kastediyor?

Eski CHP Ankara Milletvekili, eski TBMM Başkanvekillerinden Yılmaz Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, Türk siyasi hayatının 2000'li yıllarının ilk çeyreğine, ihanetlerin damga vurmasının, Türk demokrasisi, siyaseti ve insanlık adına yüz kızartıcı olduğunu belirtti. Yılmaz Ateş, bu ihanet senaryolarında, dış güçlerin başrol oyunculuğu, yerlilerin de figüranlığının acı verici olduğunu kaydetti.

Siyasetin, ülkeye ve millete hizmet etme kurumu; siyasi partilerin de hizmet araçları olduğunu anımsatan Ateş, partide ve ülkede iktidar olmak isteyenlerin programını, iddiasını ortaya koyup, kamuoyunun tartışmasına açarak taraftar bulmaya çalıştıklarını anlattı.