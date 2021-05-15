Eski milletvekili Jürgen Todenhöfer A Haber’de! İsrail’e tepki gösterdi
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nden ayrılan eski milletvekili Jürgen Todenhöfer, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Todenhöfer, İsrail terörüne destek çıkan batılı ülkeleri sert sözlerle eleştirdi. "Tek taraflıyız. Adil değiliz. Objektif değiliz." ifadelerini kullandı.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sürüyor. Dünyanın bir yanından o saldırılara yönelik kınama mesajları gelirken bazı Batılı ülkeler İsrail şiddetine destek çıkıyor. Filistin'de şehit düşenlerin sayısı 139'a çıktı. Gelişmelerle ilgili eski Milletvekili Jürgen Todenhöfer, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Soru: Todenhöfer, Gazze'de çocukların öldürüldüğüne tanıklık ediyoruz. Bölgede gelinen son noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap: Gazze'deki arkadaşlarımı aradım. Telefon görüşmemiz sırasında F-18 savaş uçaklarının bombardımanlarının sesini duydum. Bombardımanlar o kadar yoğundu ki, arkadaşımın evi sallanıyordu. Saldırılar devam ediyor ve yakın zamanda da sona ermeyecek. Bunun ne anlama geldiğini biliyorum. Çünkü son Gazze savaşında orada 3 hafta geçirdim. Her gece bombardımanlar oluyordu. Gazze'de çok fazla ev yok olmuştu. Filistinliler için akıllıca bir strateji oluşturmak çok zor. Çünkü onlar her şeyi denediler. Müzakereleri denediler. Savaşı denediler. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar hak ettikleri itibarı ve insan haklarını göremediler.
ÇÖZÜM İÇİN ANAHTAR, İSRAİL'İN ELLERİNDE
Barışçıl bir durum için İsrail'in partnerleri, Almanya, ABD gibi ülkeler, İsrail ile oldukça net bir tonda konuşmalı. Onlara eğer bu stratejiye devam ederlerse, Filistinlilere hiçbir hak vermezlerse İsrail'in hiçbir zaman barışa sahip olamayacağını anlatmalılar. Biliyorsunuz Filistin'de birçok kez bulundum. Onlara davranış şekilleri gerçekten kabul edilebilir gibi değil. Genç Filistinliler, yaşlılar, çocuklar... Bence her iki ülkenin de var olmaya ve barış içerisinde yaşamaya hakkı var. İsrail'in barış içerisinde yaşamasından mutlu olurum. Ama eğer Filistinlilere gereken insan haklarını vermezlerse buna hiçbir zaman sahip olamayacaklar.
Soru: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya beşten büyüktür." diyerek her defasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki karar mekanizmasına ve eksikliklere dikkat çekiyor. İsrail'in saldırılarının yoğunlaşmasının ardından konsey acil olarak toplansa da yine ortak bir karar çıkmadı. Batılı ülkelerin İsrail'in saldırılarına destek çıkan tutumuna katılıyor musunuz?
Cevap: Hiç katılmıyorum. Eğer İsrailli sivilleri öldürmenin kabul edilemez olduğunu söylüyorsanız aynı zamanda Gazze'deki sivillerin de öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu söylemeniz gerekir. Yani tek taraflıyız. Adil değiliz. Objektif değiliz. Bence güvenlik konseyi hiçbir zaman bir çözüm bulamayacak. İsrail'in ABD ve Almanya gibi dostlarının Filistinlilere davranış şekillerinin kabul edilemez olduğunu söylemesi gerek. Çünkü bu adaletli değil. İnsanlık dışı. Ben Gazze'de bulundum. Sınırda bulundum. Sınıra elimde "Filistinlilere size nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle davranın." yazılı bir posterle gittim. Çözüm bu. Eğer İsrail, Filistinlilere kendi beklentileriyle uyumlu şekilde davranırsa çözüm bulmak için bir şansımız olur. Ama onlara sanki ikinci sınıf insanlarmış gibi davranıyorlar. Filistinliler ikinci sınıf insanlar değiller. Batılı ülkeler Hamas'ı eleştirdikleri gibi İsrail'i de eleştirmeliler.
Soru: Siz defalarca kez Filistin'de ve İsrail'de bulunmuş bir siyasetçisiniz. Sizce gerçekten bir çözüme ulaşılması mümkün mü? Eğer mümkünse çözüm yolu ne olmalı?
Cevap: Filistin'deki çok sayıda kişi, Gazze'deki çok sayıda kişi tamamen fakirlik içerisindeler. Yiyecek hiçbir şeyleri yok. Aşıları yok. Oldukça perişan bir hayat yaşıyorlar. Şunu tekrarlamak istiyorum. İsrail'e yakın ülkeler, barışçıl bir çözüm bulmak için uğraşmalılar. Kissenger ile konuştuğumda ona, "Filistin için çözüm nedir?" diye sormuştum. Biliyorsunuz, yüzlerce kez Filistin'de ve İsrail'de bulunmuştu. "Sadece bir çözüm yolu var." dedi. "İsrailliler, kendilerine nasıl davranılmasını istiyorsa, Filistinlilere o şekilde davranmalılar." İtibar ve saygı göstererek. Ama onlara tamamen kabul edilemeyecek bir şekilde davranıyorlar. Çözüm, saygıdan geçiyor. Onlar her şeylerini kaybettiler. Onlara iş imkanları tanımaları gerekiyor. Çiftçiler hiçbir şey satamıyor. Bu sadece korkunç. Bana göre en korkunç olan ise tüm umutlarını kaybetmiş olmaları.
Soru: İsrail, Ramazan Bayramı'na rağmen Gazze Şeridi'ni hava, kara ve denizden yoğun ateş altına aldı. Şehit düşenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İsrail güçleri, Filistinlilerin ibadet özgürlüğüne bile saldırıyor. Tüm bunları nasıl yorumluyorsunuz?
Cevap: Bazen bazı şeyler oldukça basittir. İnsanlar iki ülkenin nasıl bir anlaşmaya varması gerektiğini konuşuyor. Batı Şeria'nın yüzde kaçı kimde kalmalı vs... Ama asıl problem bu değil. Ana problem "saygı" eksikliği. Filistinlilerin de itibar görmeye hakkı var. Onlara "insan" gibi davranılması gerek. Eğer Batı Şeria'ya giderseniz Filistinlilerin işlerinden dönerken geçtikleri kontrolleri görürsünüz.
Ben Gazze'ye gittiğimde sivillerin evlerinin tamamen yok olduğunu gördüm. Sabah insanlar pijamaları içerisinde yok olan evlerinin arasında eşyalarını arıyorlardı. İsrail, Batı dünyasının bir parçası olmak istiyor. Batı medeniyetinin değerlerinin bir parçası olmak istiyorlar. Eğer Batı uygarlığının bir parçası olmak istiyorsanız ona uygun şekilde davranmanız gerekir. Herhangi bir Batılı ülke, diyelim ki Fransa ya da Birleşik Krallık, komşusuna bu şekilde saldırıyor olsa, onları eleştiriyor olurdum. Gazzeli sivillerin evlerine saldırmanın medeni olmadığını düşünüyorum.
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