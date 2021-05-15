Eski milletvekili Jürgen Todenhöfer A Haber’de! İsrail’e tepki gösterdi

Soru: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya beşten büyüktür." diyerek her defasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki karar mekanizmasına ve eksikliklere dikkat çekiyor. İsrail'in saldırılarının yoğunlaşmasının ardından konsey acil olarak toplansa da yine ortak bir karar çıkmadı. Batılı ülkelerin İsrail'in saldırılarına destek çıkan tutumuna katılıyor musunuz?

Cevap: Hiç katılmıyorum. Eğer İsrailli sivilleri öldürmenin kabul edilemez olduğunu söylüyorsanız aynı zamanda Gazze'deki sivillerin de öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu söylemeniz gerekir. Yani tek taraflıyız. Adil değiliz. Objektif değiliz. Bence güvenlik konseyi hiçbir zaman bir çözüm bulamayacak. İsrail'in ABD ve Almanya gibi dostlarının Filistinlilere davranış şekillerinin kabul edilemez olduğunu söylemesi gerek. Çünkü bu adaletli değil. İnsanlık dışı. Ben Gazze'de bulundum. Sınırda bulundum. Sınıra elimde "Filistinlilere size nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle davranın." yazılı bir posterle gittim. Çözüm bu. Eğer İsrail, Filistinlilere kendi beklentileriyle uyumlu şekilde davranırsa çözüm bulmak için bir şansımız olur. Ama onlara sanki ikinci sınıf insanlarmış gibi davranıyorlar. Filistinliler ikinci sınıf insanlar değiller. Batılı ülkeler Hamas'ı eleştirdikleri gibi İsrail'i de eleştirmeliler.