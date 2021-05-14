7 ilçenin çöpü tek bir yerde toplanacak! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken proje!
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tire'ye bağlı Karateke Köyü'nde bulunan mera alanını çöp toplama tesisine çeviriyor. Projeye vatandaşlar tarafından tepkiler geldi. Detayları A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı.
Tire ilçesine bağlı Teke Köyü'ne CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, çöp toplama tesisi kurmak istiyor. Vatandaşların yanı sıra Ziraat Odası da bu duruma karşı çıkıyor. Bunun nedeniyse hem üretici açısından hem de çevre açısından bir katliama sebep olacağı belirtiliyor.
A Haber'de Gamze Elçi'nin konuğu olan Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, "Çevremizdeki ilçelerin çöplerinin burada toplanarak, Ödemiş'teki çöp işleme merkezine transferinin yapılması noktasında bir proje hazırlanmış.
7 ilçenin çöpleri buraya getirilecek. Neden karşıyız, çünkü bu bölgede 2.500 tane küçükbaş hayvan var yaklaşık 20 bin büyükbaş hayvan var ve etrafında 35 bin dekar tarım arazisinde çiftçilerimiz tarım yapıyor.
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