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7 ilçenin çöpü tek bir yerde toplanacak! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken proje!

CHP'li , 'ye bağlı Karateke Köyü'nde bulunan mera alanını çöp toplama tesisine çeviriyor. Projeye vatandaşlar tarafından tepkiler geldi. Detayları Muhabiri Gamze Elçi aktardı.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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7 ilçenin çöpü tek bir yerde toplanacak! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken proje!

ilçesine bağlı Teke Köyü'ne CHP'li , çöp toplama tesisi kurmak istiyor. Vatandaşların yanı sıra Ziraat Odası da bu duruma karşı çıkıyor. Bunun nedeniyse hem üretici açısından hem de çevre açısından bir katliama sebep olacağı belirtiliyor.

'de Gamze Elçi'nin konuğu olan Ziraat Odası Başkanı , "Çevremizdeki ilçelerin çöplerinin burada toplanarak, 'teki çöp işleme merkezine transferinin yapılması noktasında bir proje hazırlanmış.

7 ilçenin çöpleri buraya getirilecek. Neden karşıyız, çünkü bu bölgede 2.500 tane küçükbaş hayvan var yaklaşık 20 bin büyükbaş hayvan var ve etrafında 35 bin dekar tarım arazisinde çiftçilerimiz tarım yapıyor.

580 bin kişilik nüfusun çöpleri buraya nakledilecek. Hem meramızı kirletecek hem suyumuzu kirletecek çevremizi kirletecek. Çevre katliamına neden olacak." ifadelerini kullandı.

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