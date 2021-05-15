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Ali Babacan 2018 öncesinde de AK Parti'ye ihanet etmiş! İşte o belge!

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Giriş: 15.05.2021 00:55
Güncelleme:15.05.2021 01:17
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 2018'deki referandumda AK Parti aleyhine çalışmasının bir geçmişi olduğunu ifade etti. Genç, Babacan'ın 2017 yılında Beypazarı'nda yapılan bir toplantıda neler söylediğini belgeleriyle açıkladı. Genç ayrıca Babacan hakkında "Hayatımda bu kadar omurgasız bir siyasetçi görmedim" yorumunda bulundu.
Ali Babacan 2018 öncesinde de AK Parti'ye ihanet etmiş! İşte o belge!
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