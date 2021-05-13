Son dakika: “Siyasetin tiyatro olmaması gerekiyor" diyen Ali Babacan’dan profesyonel oyunculuk!
Son dakika haberine göre Gazeteciler ve siyasiler; Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın “Siyasetin tiyatro olmaması gerekiyor. Siyasetin sahici olması gerekiyor” şeklindeki açıklamalarını değerlendirdi. Gazeteci-Yazar Yusuf Alabarda, "Nasıl bir profesyonel oyunculuk, şapka çıkardım" dedi. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Güler misin, ağlar mısın?" ifadelerini kullandı.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın; Ankara Milletvekili olduğu dönemde AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için 2. sırada imza verirken; aynı anda eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğünün ortaya çıkması kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
BABACAN: SİYASETİN SAHİCİ OLMASI GEREKİYOR
Ali Babacan'ın; 29 Nisan 2021 tarihinde, "Siyasetin tiyatro olmaması gerekiyor. Siyasetin sahici olması gerekiyor. Bunca yıl beraber çalışmış insanların hukuku vardır. Bu hukukun gereği de bir ayrılma kararı varsa arada konuşmaktır. Bizimki bambaşka kendine özel oldu. Bunun örneği de sanırım fazla yok. Genelde kavgayla isyanla olur. Bizim ahlakımız izin vermedi. Tiyatro oynamaya izin vermedi" şeklindeki açıklama yaptığı ortaya çıktı.
ALABARDA: "NASIL BİR PROFESYONEL OYUNCULUK, ŞAPKA ÇIKARDIM"
Gazeteciler ve siyasiler; Ali Babacan'ın "Siyasetin tiyatro olmaması gerekiyor. Siyasetin sahici olması gerekiyor" şeklindeki açıklamalarını değerlendirdi.
Gazeteci-Yazar Yusuf Alabarda; "Nasıl bir profesyonel oyunculuk, şapka çıkardım" derken, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da "Güler misin, ağlar mısın?" diye sordu.
BABACAN: "SİYASETİN TİYATRO OLMAMASI GEREKİYOR"
Ali Babacan'ın, 29 Nisan 2021 tarihinde yaptığı açıklamalar şöyle:
SORU: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile en son ne zaman yüz yüze görüştünüz?"
ALİ BABACAN: "En son yüz yüze görüşmemiz 2019 yılında Nisan ya da Mayıs ayında oldu. AK Parti'den ayrılmak istediğimi, bununla ilgili karar verdiğimi kendisine bildirmek için yaptığım görüşmeydi."
SORU: Bunu yüz yüze mi tebliğ ettiniz?
ALİ BABACAN: "Daha önce hiç kimseyle paylaşmamıştım. İlk kendisi duymuş oldu. Çünkü yıllarca beraber çalışmanın hukuku var. Şunu da bize dediler. Bazı eski siyasetçiler şunu tavsiye etti. Yeni bir çıkış yapacaksanız önce parti içinde isyanla başlamalısınız. Parti içinde hizipleşmelisiniz. Kongrede ayrı bir grup olmalısınız. Yani içerde olay çıkarıp hatta keşke ayrılmasanız da uzaklaştırılsanız. Ya da uzaklaştırmanın, partiden ihraç edilmenin eşiğine gelip o anda istifa etseniz. Hır çıkarıp ayrılsanız daha çok isim yaparsınız. Biz hayatta böyle bir şey yapmadık. Siyasetin tiyatro olmaması gerekiyor. Siyasetin sahici olması gerekiyor. Bunca yıl beraber çalışmış insanların hukuku vardır. Bu hukukun gereği de bir ayrılma kararı varsa arada konuşmaktır. Eski daha tecrübeli siyasetçiler farklı düşünüyor olabilir. Bizimki bambaşka kendine özel oldu. Bunun örneği de sanırım fazla yok. Genelde kavgayla isyanla olur. Bizim ahlakımız izin vermedi. Tiyatro oynamaya izin vermedi.
BABACAN: TAM ORTASI, GÖBEĞİNDEYDİM. GÖRÜNÜR DEĞİLDİM AMA TAM GÖBEĞİNDEYİM
Ali Babacan, bir özel televizyon kanalında Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını belirterek, "Tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim" demişti.
Ali Babacan; "Abdullah Gül'ün teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız?" sorusuna, "Tabi ki vardım" ifadelerini kullanmıştı.
BABACAN: CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 3 Mayıs 2018 tarihinde AK Parti Grubu adına TBMM Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını sundu.
Söz konusu dilekçede; "Anayasa'nın 101. ve Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 8. maddeleri uyarınca AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde ilişik listede imzaları bulunan milletvekillerimizce grubumuz tarafından aday gösterilmesi arz ve teklif ederiz" denildi.
O dönemde AK Parti Ankara Milletvekili Ali Babacan, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için 2. sırada imza verdi.
BABACAN: GÜL'ÜN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALARIN GÖBEĞİNDEYDİM
Ali Babacan; eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.
"GÖRÜNÜR DEĞİLDİM AMA TAM GÖBEĞİNDEYİM"
Ali Babacan, bir özel televizyon kanalında açıklamada bulundu ve "2018'de kötü bir tecrübemiz var. 2018'de ortak adaylık teşebbüsü vardı. Olmadı. Ülke tam 5 yıl kaybetti. Tam 5 yıl. Çok detayına girmeyeyim" iddiasında bulundu.
Ali Babacan; bir gazetecinin "Detayına girelim. Çok iyi konu açtınız. O tarihte sizde o çalışmalarının içindesiniz diye anlıyorum" şeklindeki hatırlatmasına "Tabi tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim" ifadelerini kullandı.
Ali Babacan; "Sayın Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması girişimlerini kast ediyorsunuz. Sizce o gün Abdullah Gül neden ortak aday olmalıydı? Neden olamadı?" şeklindeki soruya, "O günkü duruma baktığınızda muhalefet ancak ortak aday çıkarttığında muhalefetin başarılı olması söz konusu olabilecekti. Sonuçta 2018 tam beş yıl kaybetti memlekete" iddiasında bulundu.
"İSİMLER BELLİ. ÇOK ŞEY YAPMAYALIM"
Ali Babacan, "Neden olmadı?" sorusuna, "Çünkü o günkü ortak aday formülü son günlere kadar gider iken ki, o zaman şöyle oldu. Diğer siyasi parti genel başkanları geldiler bunu teklif ettiler. Ortak adaylık konusunu teklif ettiler. (Abdullah Gül) Sayın Gül'e.." şeklinde cevap verdi.
Ali Babacan, "Kim teklif etti?" sorusuna, "İsimler belli. Çok şey yapmayalım. Teklif edenleri topladığınızda ortak aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı o dönemde" dedi.
"ABDULLAH GÜL'ÜN TEKLİF EDİLDİĞİ ORTAMDA VARDIM"
Ali Babacan; "Abdullah Gül'ün teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız?" sorusuna, "Tabi ki vardım. Şöyle bir şart vardı o gün. Ancak gerçekten hep beraber ortak duruş olursa bu iş olur. Yoksa bir-iki partinin destek verip diğer partilerin destek vermemesi ortak bir adaylık değil. O başka model. O gün gelip de siz ortak aday olsanız, siz de destekleyenler son güne kadar sözlerinin arkasında dursa idi, o gün o iş olur idi" iddiasında bulundu.
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