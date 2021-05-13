Son dakika: “Siyasetin tiyatro olmaması gerekiyor" diyen Ali Babacan’dan profesyonel oyunculuk!

BABACAN: "SİYASETİN TİYATRO OLMAMASI GEREKİYOR"

Ali Babacan'ın, 29 Nisan 2021 tarihinde yaptığı açıklamalar şöyle:

SORU: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile en son ne zaman yüz yüze görüştünüz?"

ALİ BABACAN: "En son yüz yüze görüşmemiz 2019 yılında Nisan ya da Mayıs ayında oldu. AK Parti'den ayrılmak istediğimi, bununla ilgili karar verdiğimi kendisine bildirmek için yaptığım görüşmeydi."

SORU: Bunu yüz yüze mi tebliğ ettiniz?

ALİ BABACAN: "Daha önce hiç kimseyle paylaşmamıştım. İlk kendisi duymuş oldu. Çünkü yıllarca beraber çalışmanın hukuku var. Şunu da bize dediler. Bazı eski siyasetçiler şunu tavsiye etti. Yeni bir çıkış yapacaksanız önce parti içinde isyanla başlamalısınız. Parti içinde hizipleşmelisiniz. Kongrede ayrı bir grup olmalısınız. Yani içerde olay çıkarıp hatta keşke ayrılmasanız da uzaklaştırılsanız. Ya da uzaklaştırmanın, partiden ihraç edilmenin eşiğine gelip o anda istifa etseniz. Hır çıkarıp ayrılsanız daha çok isim yaparsınız. Biz hayatta böyle bir şey yapmadık. Siyasetin tiyatro olmaması gerekiyor. Siyasetin sahici olması gerekiyor. Bunca yıl beraber çalışmış insanların hukuku vardır. Bu hukukun gereği de bir ayrılma kararı varsa arada konuşmaktır. Eski daha tecrübeli siyasetçiler farklı düşünüyor olabilir. Bizimki bambaşka kendine özel oldu. Bunun örneği de sanırım fazla yok. Genelde kavgayla isyanla olur. Bizim ahlakımız izin vermedi. Tiyatro oynamaya izin vermedi.