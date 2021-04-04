Son dakika: Sincar'a operasyonu olur mu? Coşkun Başbuğ A Haber'de değerlendirdi

TERÖRÜN YAPILANDIĞI MERKEZ HALİNE GELDİ

Sincar tarihine baktığımız taktirde son 7 yılda Sincar terörün yapılandığı merkez haline geldi. Bunu bu hale getirenlerin elbette bir maksadı ve muradı vardı. Bu maksadı ikinci Kandil olarak birinci ağızdan dillendirdik. Sayın Erdoğan'ın ikinci Kandil vurgulaması doğrudan Sincar'ı hedef alarak yapmış olduğu vurgulamaydı. Maalesef bu mesajlardan alması gerekenler dersi almadığı için o günden bugüne Sincar sorun halinde konumunu koruyor. Bu sürdürülebilir bir süreç değil.