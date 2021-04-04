04 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Son dakika: Sincar'a operasyonu olur mu? Coşkun Başbuğ A Haber'de değerlendirdi

Son dakika: Sincar'a operasyonu olur mu? Coşkun Başbuğ A Haber'de değerlendirdi

Son dakika haberi... Bakanı , teröristlere yönelik, "Bir an önce etkisiz hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz" sözleri ile 'a operasyonu sinyali vermişti. Peki Sincar'a düzenlenecek mi? Operasyon ne zaman olur? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Sincar'a operasyonu olur mu? Coşkun Başbuğ A Haber'de değerlendirdi

Bakanı , teröristlere yönelik, "Bir an önce etkisiz hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz" sözleri ile 'a operasyonu sinyali vermişti.

Peki Sincar'a düzenlenecek mi? Operasyon ne zaman olur? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

TERÖRÜN YAPILANDIĞI MERKEZ HALİNE GELDİ

Sincar tarihine baktığımız taktirde son 7 yılda Sincar terörün yapılandığı merkez haline geldi. Bunu bu hale getirenlerin elbette bir maksadı ve muradı vardı. Bu maksadı olarak birinci ağızdan dillendirdik. Sayın Erdoğan'ın ikinci Kandil vurgulaması doğrudan Sincar'ı hedef alarak yapmış olduğu vurgulamaydı. Maalesef bu mesajlardan alması gerekenler dersi almadığı için o günden bugüne Sincar sorun halinde konumunu koruyor. Bu sürdürülebilir bir süreç değil.

SİNCAR'A OPERASYON OLUR MU?

üzerinden süreci götürmenin arayışında ama maalesef şu ana kadar olumlu bir gelişmeyi biz göremedik. Zannediyorum önümüzdeki süreçte biz artık Sincar operasyonu konuşuyor olacağız.

Sincar'a operasyonu olur mu? SİNCAR'A OPERASYONU OLUR MU?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA