Son dakika haberi... Son dakika haberi... Aralarında FETÖ'den yargılananların da olduğu 103 emekli amiral, gece yarısı hükümeti ve milli iradeyi hedef alan darbe imalı bir bildiri yayımladı. Siyasete müdahaleye kalkıştı. Bildirinin özellikle gece yarısı yayımlanması darbe iması olarak yorumlandı. A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Yargıtay Üyesi Ali Doğan, "anayasal düzene karşı darbe imalı bildirimlerini bir Yargıtay üyesi olarak lanetliyorum ve kınıyorum" ifadelerini kullandı.

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