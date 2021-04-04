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Son dakika: Yargıtay Üyesi Ali Doğan'dan darbe imalı bildiriye A Haber canlı yayınında sert tepki: Lanetliyorum kınıyorum!

A Haber
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Giriş: 04.04.2021 11:53
Güncelleme:04.04.2021 12:20
Son dakika haberi... Son dakika haberi... Aralarında FETÖ'den yargılananların da olduğu 103 emekli amiral, gece yarısı hükümeti ve milli iradeyi hedef alan darbe imalı bir bildiri yayımladı. Siyasete müdahaleye kalkıştı. Bildirinin özellikle gece yarısı yayımlanması darbe iması olarak yorumlandı. A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Yargıtay Üyesi Ali Doğan, "anayasal düzene karşı darbe imalı bildirimlerini bir Yargıtay üyesi olarak lanetliyorum ve kınıyorum" ifadelerini kullandı.
Darbe imalı bildiriye A Haberde sert tepkiler DARBE İMALI BİLDİRİYE A HABER'DE SERT TEPKİLER
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