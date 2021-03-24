Son dakika: AK Parti’de büyük kongre günü! A Haber'e özel açıklamalar! İşte yeni dönemin şifreleri
Son dakika haberi... AK Parti'de kongre günü heyecanı yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023’ün manifestosunu kongrede açıkladı. Deneyimli siyasetçiler, uzman konuklar, ve gazeteciler siyasette “güven ve istikrar” vizyonunu ve kongre heyecanı gün boyu A Haber’de yorumladı. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün Ankara Spor Salonu'ndan aktardı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
AK Parti'nin 2023 vizyonu ne olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023'ün manifestosunu kongrede açıkladı. MKYK ve MYK'nın yenilendiği büyük kongre gününde A Haber canlı yayınında önemli konuklar açıklamalarda bulundu.
İşte tüm detayları;
"EN ÖNEMLİ DEĞİŞMEYEN MOTTOMUZ..."
AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat: 2001'de AK Parti kurulduğundan beri en önemli değişmeyen mottomuz değişimin var olacağıydı. Biz bugün yine bir değişim fakat güçlenerek, gençleşerek, büyüyerek bir değişimi gerçekleştirmek için buradayız. Biz devamlı milletimizle beraber olduğu için milletimizin çok ciddi bir teveccühü var AK Parti'ye karşı. Her geçen gün her seçimde oyunu artırarak büyüyerek halkıyla birleşen buluşan bir partiyiz. Ve tabii ki bizim kendi iç yönetim organlarımızda bir takım değişimlerin olması da tabiidir. Çünkü çok büyük bir teşkilata sahibiz. 10 milyonun üzerinde üyemiz var. Sadece kadın üyemiz 5 milyon. Düşünün gençler, kadınların çok büyük bir teveccühü var. İllerde ilçelerde beldelerde çok büyük bir değişim teşkilatlarımızda değişim yaparak yeni görev nöbetleri devralarak şimdi büyük kongremize geldik.
2023'E GÖTÜRECEK
İnşallah bugün de yeni MKYK'mız oluşacak, Cumhurbaşkanımızın çok ince detaylı çalıştığını duyuyoruz. Bu Türkiye'yi inşallah bu kongrede bu yönetim AK Parti çatısı altında 2023'e götürecek. 2023 seçimlerinde Allah'ın izniyle yine milletimizin teveccühüyle iktidar olmak hedefimiz. Biz milletiyle bütünleşen devletini milletiyle buluşturan bir parti olduk. İnşallah bu kongre de hayırlı sonuçları getirecektir diye niyaz ediyorum, dua ediyorum.
BÜYÜK BİR COŞKU VAR
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç: AK Parti'mizin 7. Olağan Kongresi'nin ülkemize, partimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şu an salon dolmuş durumda. Büyük bir kalabalık büyük bir coşku sanki yeni bir, 19-20 yıllık bir siyasi parti değil de, yeni bir heyecan yeni bir başlangıç bugün görüyoruz. 2023 yolunda giderken önümüzdeki süreyi en güzel şekilde değerlendirmenin plan ve programının yapıldığı ve kongrede Cumhurbaşkanımızın manifesto diye beklediğimiz açıklamalarından sonra Türkiye'de yeni bir heyecan dalgasının açıklanan mesajlarla Türkiye'de yeni bir dönemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber güçlü Türkiye'nin istikrar ve güven sloganıyla yoluna devam edecek olan AK Parti'mizin 7. Kongresi bir dönüm noktası olacak diyebiliriz.
YENİ BİR BAŞLANGIÇ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: Yeni kongremiz yeni bir başlangıç. Öncelikle illerimizde yaptığımız kongrelerimle başlattığımız büyük bir değişimin burada da gerçekleşmesi bu değişimle birlikte hedeflerimiz tabii ki inandığımız yolda kararlılıkla yürümek. 18 yıllık çalışmalarımızla 19 yıllık iktidarımızla birlikte aslında Türkiye için bugüne kadar hayata geçirdiğimiz bütün rekorlarımızın bütün yeniliklerin daha da genişletilerek daha da kapsayıcı olarak devam ettirilmesi. Her insanın aslında bir dünya olduğunu kabul ederek her insanın mutluluğunun her insanın refahının her insanın barışının ve güveninin temin edilmesinin hedeflendiğini düşünüyorum.
YENİ ANAYASA
Biz bu konuda kararlıyız. Bugüne kadar bu ülkede bütün anayasa değişikliklerin aslında yeterli olmadığını biz söylüyoruz. Burada muhalefetin samimiyetini görmüş olacağız. Kendileri de hep bir yeni anayasadan bahsediyorlar. Bir takım kapalı kapılar ardında kendi ittifakları içerisinde bir takım gizli görüşmelerle yeni anayasa çalışmaları var. Nedir bunlar? Bunların hedefleri ne? Bizim kaldırdığımız vesayet odaklarını yeniden getirerek Türkiye'yi kilitlemek mi? Yoksa gerçekten samimi olarak ülkenin önünü açacak, bir yeni anayasa temiz sivil bir anayasayı yapmak için samimiyetlerini görmüş olacağız. Biz bu konuda çok açık ve netiz bu konuda kararlıyız.
FLAŞ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi sayısı 50 bunu 57'e çıkardık. Yedek üye sayısı 25 bunu 35'e çıkartıyoruz. Biz çok büyük bir partiyiz. Bir Türkiye partisiyiz. Genel Başkanvekilliği 1 tane olarak atanıyordu. Gerekli olmadı halinde en fazla 2 atama yapılabileceğini ilişkin bir düzenleme yaptık. Bir de MKYK'da yeni bir Genel Başkan Yardımcılığı oluşturduk. Bilgi ve Bilişimden sorumlu.
SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş: Cumhur İttifakı partilerinin anayasa değişikliğini gündemde tutmaları bütün partilerin söz söylemelerini zorunlu kılacak
ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı: AK Parti 19 yıldır zaten her daim kendi hikayesini Türkiye ile birlikte yazan bir parti oldu. Bu vizyonu ortaya koydu. Kendini güncellemeyi bildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz: Türkiye'yi darbelerle anayasa yapmış ve onunla yönetilen ülke ayıbından kurtarmamız lazım
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği bir terör örgütü var. Bir taraftan FETÖ terör örgütüyle mücadele edip onları bir daha açığa çıkamayacakları şekilde bitirmişken bir taraftan da PKK terör örgütünün mücadele alanında bittiğini ancak en üzücü tarafının da Gazi Meclis'te TBMM'de bunlara destek verenlerin açık ve kapalı bu desteği devam ettirenlerin olduğunu işaret ettiğini düşünüyorum ben.
TBMM'de milletvekili sıfatını taşıyıp terör örgütüne 'katil' diyemeyenler var.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Kesir: Aile kadınla ilgili kadının güçlendirilmesi ya da kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili zaten AK Parti 2002'deki ilk seçim beyannamesinden bu yana çok net duruşunu ifade ediyor.
İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalar aslında bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemizi gölgede bıraktı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: Konuşmanın en başına gidersek çok müthiş bir selamlama vardı konuşmanın en başında. 81 ili yine 81 ile özel bir takım özellikleriyle birlikte özel olarak selamladı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'ye ve gözü Türkiye'de olan bütün coğrafyaya selamlarını ileterek başladı.
Dünya küresel sorunlarla karşı karşıya fakat bu sorunların çözümünde aktif bir Türkiye var.
İKİ HUSUSUN ALTINI ÇİZDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Konuşma adeta bir manifesto niteliğindeydi daha önce yapmadığı bir selamlamayla Cumhurbaşkınımız konuşmasına başladı. Tüm Türkiye'yi kucaklar vaziyette Tüm şehirlerimize selam gönderdi. Konuşmada özellikle iki hususun altını çizmemiz lazım. Oralara Cumhurbaşkanımız özel başlıklar açtı. Bunlardan bir tanesi anayasa çalışması. Türkiye Cumhuriyeti kullandığı anayasaları aslında hep olağanüstü dönemlerde hayata geçirdi. Gerek darbe sonrası gerek diğer olağanüstü dönemler sonrasında. Bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın birkaç aydır yeni anayasa vurgusu yapması gerçekten önemli. Türkiye demokrasisi aslında kendi anayasasını böyle olağan durumlarda hazırlayabilecek olgunluğa alışmış vaziyette.
İkinci önemli başlık olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız aslında aile, kültür vurgusu yaptı. Tabii ki eğitim vurgusu yaptı. Bunlar da değişen dünyada Türkiye Cumhuriyetinin geleceği olacak. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin yetiştirilmesi geleceğe hazırlanması açısından en önemli başlıklar buna özel bir vurgu yapmasını da ben çok önemsiyorum.
Biz Türkiye'nin cazibe merkezi olma özelliğini artıracağına inanıyoruz.
YERLİ AŞI AÇIKLAMASI
Bakan Varank, "Yerli aşı 2021 yılı içinde mümkün mü?" sorusuna "Mümkün" yanıtını verdi.
"MASADA OLMAK ZORUNDAYIZ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala: Türkiye bölgesinde inisiyatif alabilecek kadar güçlendi. Hem savunma sanayiinde elde ettiğimiz başarılar hem diğer alanlardaki gelişmeler Türkiye'nin küresel aktör bölgesel güç olmasını sağladı. Bunu biz yaptık. Dolayısıyla bu bazı ülkeleri rahatsız etti ama bizim aslında hem Kafkaslar'da hem Orta Doğu'da hem Doğu Akdeniz hem Karadeniz'de, Libya'da, Somali'de aldığımız bütün insiyatifler şu genel stratejinin alt başlığıdır. Biz bütün bölgelerde barış ve huzur istiyoruz. Ülkeler kendi toprak bütünlükleri içerisinde kendi halkları tarafından yönetilsin ve bizler de onlarla ticari ilişkilerimizi, insani ilişkilerimizi, kültürel ilişkilerimizi, siyasi, diplomatik ilişkilerimizi geliştirelim.
Bir teröre karşı insiyatif aldık. İki biz Orta Doğu'da şu kanaatteyiz. Bir söz vardır "Orta Doğu'da bir masa kurulmuş da sizin masanın etrafında bir sandalyeniz yoksa dikkat edin menüde olabilirsiniz". Menüde olmamak için biz masada olmak zorundayız. Masada olmak için de sahada olmak zorundayız. Onun için sahaya giriyoruz. Burada muhalefet partisi CHP bunu çok eleştirdi. Oysa inanılır gibi değil yeni Türkiye burnunun dibinde 900 km'den fazla sınırı olan bir ülke yanarken bütün dünyayı buradaki yangını söndürmeye çağırırken kendisi insiyatif alıp kendi ülkesini koruyacak kadar uluslararası hukuka uygun bir şekilde sınırının içerisine girmezse buradan gelecek sorunun maliyetini bu millete ödetmeyecek miyiz?
"TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Ben 4 başlık altında toplayabilirim. Yerel, ulusal, bölgesel ve küresel önemli mesajlar verdi. Yerelden ulusala ve küresele doğru bu büyük manifesto tarihi bir dönüm noktasıdır.
2023 SEÇİMLERİNE YÖNELİK SEFERBERLİK
SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran: AK Parti'nin 7'nci kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 yıllık AK Parti'nin hizmetlerini özetledi ancak bu manifesto konuşmasının bir yönüyle hizmet bir yönüyle reform iradesi bir yönüyle Türkiye'nin uluslararası konumunun pekiştirilmesi daha da önemlisi bunların hepsinin Türkiye'nin yerli milli dediğimiz duruşuyla bugün yeni bir kavram kullandı "medeniyet nöbeti" dedi bunun etrafındaki toparlanma hamlesini gördük. Partinin MKYK'sını da genişleterek yeni isimler de katarak ortaya koyulan bu manifesto şunu aslında söylüyor 2023 seçimlerine yönelik olarak ciddi bir seferberliğe girişilecek. Burada Cumhur İttifakı ile yürütülen ortaklığın sadece 2023 için değil 2053'e uzanacak bir perspektif taşıdığı. Burada aileye çok önem verildiğini gördük. Aile yine aynı şekilde eğitim ve kültür boyutuyla da beraber değerlendirildi. Bu kongredeki yeni bir vurgu olarak görüyorum.
HEM SPOR HEM GENÇLİK ALANINDA CİDDİ BİR YATIRIM HAMLESİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Kesinlikle yeni bir söylem ve bu ana kadarki çalışmalara aslında bir taçlandırma söz konusu. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri aile eğitim ve kültür gençlikle direk ilgili alanlar. Bu manada da zaten 19 yıllık süreçte özellikle gençliğin bu manada ciddi bir önemsenmesi ve hem spor alanında hem gençlik alanında ciddi bir yatırım hamlesi söz konusu. En genç nüfusa sahip ülkelerden biriyiz. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz özellikle. Bu çerçevede hem gençlerin yeni imkanlarla önlerinin açılması her alanda siyaset bunların en başında. Yeni MKYK'da da görüyoruz. Özellikle Türkiye'de son 19 yıllık süreçte gençlere sadece sözde değil özde verilen bir ehemmiyet var. Ortaya konulan imkanlar var. En genç seçilen milletvekilleri var, bürokratlar var, bakanlar var. Bu manada da ben sonraki süreçte özellikle eğitim kültür ve aile söylemlerinin bununla tam paralellik arz ettiğini düşünüyorum. Tabii ki yatırımlar çalışmalar yeni bir takım hamlelerle daha farklı noktalara gidecek.
Hiçbir şekilde ne gençliğimizi ne spor alanındaki yatırımlarımızı pandemiden etki alanına hiçbir şekilde dahil etmedik. Ne kredilerimizden ne burslarımızdan bir anlık gecikme dahi yaşatmadan öğrencilerimize tüm imkanları seferber ettik. Yine de seferber edeceğiz.
HOLLANDA MAÇI
Elemelerin ilk maçı Şenol Hoca ile dün konuştuk takım maşallah motive. Avrupa'dan gelen sporcularımız da geldiler 4 tane futbolcumuzun Türkiye intikali de sağlandı. İnşallah tüm duamız desteğimiz takımımızla birlikte. Güzel bir başlangıç olsun diliyorum.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: AK Parti, dün paçamızdan tutan vesayetçi anlayışla mücadelede büyük başarı elde etti
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: 2023 seçimlerinde doğru Cumhur İttifakı güçlü bir şekilde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Bugünden de adayımızın Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan olduğunu açıklamış olduk deklare etmiş olduk.
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok: Terörle mücadelede geldiğimiz noktada gerçekten hamd edecek mutlu olacak noktadayız. Hem yurt içindeki hem yurt dışındaki operasyonlar devam ediyor.