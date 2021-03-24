Son dakika: AK Parti’de büyük kongre günü! A Haber'e özel açıklamalar! İşte yeni dönemin şifreleri

"MASADA OLMAK ZORUNDAYIZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala: Türkiye bölgesinde inisiyatif alabilecek kadar güçlendi. Hem savunma sanayiinde elde ettiğimiz başarılar hem diğer alanlardaki gelişmeler Türkiye'nin küresel aktör bölgesel güç olmasını sağladı. Bunu biz yaptık. Dolayısıyla bu bazı ülkeleri rahatsız etti ama bizim aslında hem Kafkaslar'da hem Orta Doğu'da hem Doğu Akdeniz hem Karadeniz'de, Libya'da, Somali'de aldığımız bütün insiyatifler şu genel stratejinin alt başlığıdır. Biz bütün bölgelerde barış ve huzur istiyoruz. Ülkeler kendi toprak bütünlükleri içerisinde kendi halkları tarafından yönetilsin ve bizler de onlarla ticari ilişkilerimizi, insani ilişkilerimizi, kültürel ilişkilerimizi, siyasi, diplomatik ilişkilerimizi geliştirelim.

Bir teröre karşı insiyatif aldık. İki biz Orta Doğu'da şu kanaatteyiz. Bir söz vardır "Orta Doğu'da bir masa kurulmuş da sizin masanın etrafında bir sandalyeniz yoksa dikkat edin menüde olabilirsiniz". Menüde olmamak için biz masada olmak zorundayız. Masada olmak için de sahada olmak zorundayız. Onun için sahaya giriyoruz. Burada muhalefet partisi CHP bunu çok eleştirdi. Oysa inanılır gibi değil yeni Türkiye burnunun dibinde 900 km'den fazla sınırı olan bir ülke yanarken bütün dünyayı buradaki yangını söndürmeye çağırırken kendisi insiyatif alıp kendi ülkesini koruyacak kadar uluslararası hukuka uygun bir şekilde sınırının içerisine girmezse buradan gelecek sorunun maliyetini bu millete ödetmeyecek miyiz?