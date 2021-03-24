Eski Bakan Bülent Akarcalı'dan Orhan Pamuk yorumu: "Eğer talimat aldığı efendileri..." A Haber ekranlarında flaş sözler...
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Eski Bakan Bülent Akarcalı Orhan Pamuk'un "Ayasofya laikliğin simgelerinden biriydi" ifadelerini değerlendirdi. Bu açıklamanın son derece gereksiz olduğunu vurgulayan Akarcalı, "Eğer talimat aldığı efendileri kutuplaştırmayı keskinleştirmek için bir yol haritası çizdiyse o da ona uymuştur" dedi.
Eski Bakan Bülent Akarcalı Orhan Pamuk'un "Ayasofya laikliğin simgelerinden biriydi" ifadelerini A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı.
CHP'NİN ATATÜRKÇÜLÜKLE LAFTAN BAŞKA İLİŞKİSİ YOK
Ayasofya'nın müzeye çevrilmesinin altında laikliğin olmadığı söyleyen Akarcalı, CHP'nin Atatürkçülükle laftan başka bir ilişkisi kalmadığını söyledi.
KILIÇDAROĞLU ÜLKEYİ BÖLGEYE ÇALIŞANLARA DOSTUM DİYOR
Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi bölmeye çalışan kişilere "dostum" dediğini belirten Akarcalı, Atatürk'ün denize döktüğü düşmanlara "arkadaş düşmanlığa gerek yok gel dost olalım" demesi sonrasında Ayasofya'nın müzeye çevrildiğini ifade etti.
ORHAN PAMUK'UN AÇIKLAMASI ÇOK GEREKSİZ
CHP'nin Atatürk'ün arkasına saklanarak siyaset yaptığını vurgulayan Akarcalı, Orman Pamuk'un çıkışı hakkında "Çok gereksiz. Toplumun ihtiyacı olmayan bir çıkış. Ama eğer talimat aldığı efendileri kutuplaştırmayı keskinleştirmek için bir yol haritası çizdiyse o da ona uymuştur" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Yazar Orhan Pamuk, Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesi karşısında ayaklanma başlatamayan CHP'yi topa tuttu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Pamuk, "Ayasofya Atatürkçü laikliğin simgelerinden biriydi. Camiye çevrildiğinde CHP'nin sessiz kalmalarını anlayamıyorum. Yüzde 55 aldığınız şehirde bunu yapmamalısınız" dedi.
"SESSİZ KALMASINI KAVRAYAMIYORUM"
Yazar Orhan Pamuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden camiye çevrilen Ayasofya konusunda içinde biriktirdiği nefreti gözler önüne serdi.
Pamuk açıklamasında, "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi sırasında CHP'nin sessizliğini anlayamadım. Ayasofya Atatürkçü laikliğin simgelerinden biriydi. En azından CHP'nin yüzde 55 oy aldığı İstanbul'da sessiz kalmasını, hatta arka sıralarda su dağıtmasını kavrayamadım. "Ayasofya Camii din konusu, Erdoğan bize bu konuda gol atar" diyerek düşünmelerini taktik olarak anlıyorum" şeklinde konuştu.