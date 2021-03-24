KILIÇDAROĞLU ÜLKEYİ BÖLGEYE ÇALIŞANLARA DOSTUM DİYOR

Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi bölmeye çalışan kişilere "dostum" dediğini belirten Akarcalı, Atatürk'ün denize döktüğü düşmanlara "arkadaş düşmanlığa gerek yok gel dost olalım" demesi sonrasında Ayasofya'nın müzeye çevrildiğini ifade etti.

ORHAN PAMUK'UN AÇIKLAMASI ÇOK GEREKSİZ

CHP'nin Atatürk'ün arkasına saklanarak siyaset yaptığını vurgulayan Akarcalı, Orman Pamuk'un çıkışı hakkında "Çok gereksiz. Toplumun ihtiyacı olmayan bir çıkış. Ama eğer talimat aldığı efendileri kutuplaştırmayı keskinleştirmek için bir yol haritası çizdiyse o da ona uymuştur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yazar Orhan Pamuk, Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesi karşısında ayaklanma başlatamayan CHP'yi topa tuttu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Pamuk, "Ayasofya Atatürkçü laikliğin simgelerinden biriydi. Camiye çevrildiğinde CHP'nin sessiz kalmalarını anlayamıyorum. Yüzde 55 aldığınız şehirde bunu yapmamalısınız" dedi.