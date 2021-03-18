Son dakika: Bahçeli'den MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda önemli açıklamalar





YENİ SİSTEMİN ÖZÜNDE TÜRK MİLLETİNİN BEKA ÖZLEMLERİ ANA ESASTIR

Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye tarihinin en önemli reformunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yapmıştır. Bir yönetim sisteminin nasıl ve ne şekilde tarif edildiğinden ziyade beklentilerini karşılayıp karşılamadığına, millette karşılık bulup bulmadığına odaklanması en dengeli bakıştır. Türkiye'nin sistemsel aksaklıklarının milli irade ile çözülmesinden herkes memnun olmalıdır. 9 Temmuz 2018'den itibaren resmen uygulanmaya geçen Türk tipi Başkanlık Sistemi taban tutmuş, mazimizle örtüşmüştür. Yürürlükteki sistemin şifa olması, devlet ve millet hayatına nüfuz etmesi için zaman gerekir, özveri gerekir, destek gerekir. Yeni sistemin özünde Türk milletinin beka özlemleri ana esastır. Altını kalın bir şekilde çizmek isterim ki daha uyanık daha bilinçli hareket ediyoruz.

Geleceğin kudreti Türk milletidir çünkü dev uykusundan uyanmış ve seferber olmuştur. Cihan ruhu tarihin farklı devirlerinde, büyük bir kuvvetle tecelli etmiştir. Türk milleti cihan ruhuna sahip bir millettir. Aziz Türk milleti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tekraren cihan ruhuna taliptir. Kendimize özgü bizi biz yapan milli karakteriyle birebir çakışan devlet yönetimine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gücümüzdür. Stratejik hedeflerimizin ilk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkmak, yaşamasına hizmet etmektir.