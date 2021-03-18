Afrin’de 3 yılda neler değişti?
Son dakika haberi... 3 yıl önce bugün Afrin Zeytin Dalı Harekatıyla terör örgütü PKK-PYD'nin elinden kurtarılmıştı. Bölgenin terörden temizlenmesi Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne denk geldi. Peki 3 yılda Afrin'de neler değişti? Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Yakup Bulut A Haber canlı yayınında anlattı.
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YPG/PKK işgalindeki Afrin Zeytin Dalı Harekatıyla özgürleştirildi. Türkiye sınırının yanı başındaki senaryoyu bozdu. Üzerinden 3 yıl geçti ve kenti kalkındırmak için her alanda adımlar atıldı. 3 yılda neler değişti? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Yakup Bulut A Haber canlı yayınında anlattı.
Bulut, "Türkiye bu operasyonla aslında hem o bölgede huzur güvenliği sağladı hem de bir şekilde göçe maruz kalan iç savaştan dolayı önemli ölçüde kendi topraklarına döneceklerdir bunun da temeli Türkiye'nin atmış olduğu huzur ortamıdır. Afrin çok şükür ki artık o belalı günlerden şu anda kurtulmuş gibi gözüküyor. İnşallah bu anlayış Suriye'nin tamamına yayılır." şeklinde konuştu.