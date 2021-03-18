Afrin’de 3 yılda neler değişti?

Bulut, "Türkiye bu operasyonla aslında hem o bölgede huzur güvenliği sağladı hem de bir şekilde göçe maruz kalan iç savaştan dolayı önemli ölçüde kendi topraklarına döneceklerdir bunun da temeli Türkiye'nin atmış olduğu huzur ortamıdır. Afrin çok şükür ki artık o belalı günlerden şu anda kurtulmuş gibi gözüküyor. İnşallah bu anlayış Suriye'nin tamamına yayılır." şeklinde konuştu.

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