İNGİLİZ VARYANTI HIZLI VE KOLAY YAYILIYOR

Sayın Bakanımızın açıkladığı gibi bu İngiliz varyantının çok daha hızlı ve kolay bulaşan yayılan varyantın mutasyonun bizim ülkemizde de yaygın hale gelmesi çok fazla ilimizde görülmesi ve şu ana kadar 45 binin üzerinde kişide bu tabii ki tespit edilebilen rakam çok daha fazlası tespit edilemeyen durumdadır.