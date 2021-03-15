Son dakika: Koronavirüs risk haritası nasıl şekillenecek? Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
Son dakika haberi.... Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte vakalar artışa geçti. Bugün toplanacak kabinenin en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Hangi illerin risk haritası değişecek? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulundu.
Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Artan vakalar ve yayılan mutant virüs kabine toplantısında değerlendirilecek. Peki kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Hangi illerin risk haritası değişecek? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
İNGİLİZ VARYANTI HIZLI VE KOLAY YAYILIYOR
Sayın Bakanımızın açıkladığı gibi bu İngiliz varyantının çok daha hızlı ve kolay bulaşan yayılan varyantın mutasyonun bizim ülkemizde de yaygın hale gelmesi çok fazla ilimizde görülmesi ve şu ana kadar 45 binin üzerinde kişide bu tabii ki tespit edilebilen rakam çok daha fazlası tespit edilemeyen durumdadır.
RİSK HARİTASI NASIL DEĞİŞECEK?
Bizim turuncudan kırmızıya, sarıdan turuncuya ya da maviden sarıya bugün harita açıklandığında geçişleri göreceğiz. İngiltere'nin yaşadığı tecrübe bunu net olarak gösterdi.
"BELİRSİZ GEÇİRENLERİ TESPİT EDEMİYORUZ"
Şu anki yaptığımız tarama metoduyla hastalığı belirsiz geçirenleri tespit edemiyoruz. Ne kadar HES kodu uygulaması yapsak bile belirtisi olmayan kişiler test yaptırmadığı için hala aramızda bizim HES kodunda negatif bile görünse hastalığı yayabilecek bulaştırabilecek çok fazla insan dolaştığını bilmemiz gerekiyor.
NE YAPMAMIZ GEREK?
Bizim dikkat etmemiz gereken en önemli nokta maske, mesafe, hijyenin yanına bir de kalabalık kelimesini çok net şekilde aklımızın bir köşesinden çıkarmamız gerekiyor. Yani asla kalabalığa karışmamamız gerekiyor zorunlu değilsek. Bulunuyorsak da çok kısa süre bulunacağız.