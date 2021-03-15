Son dakika: Hamsi Karadeniz'e geri döndü! Hamsinin fiyatı tezgahta ne kadar?
Son dakika haberi... Hamsi Karadeniz'e geri döndü! Peki hamsinin fiyatı ne kadar? Palamut kaç lira? Mezgitin kilo fiyatı ne? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan Samsun'dan aktardı.
YAŞAM A Haber
Samsun'da, 1 aydır buzhanelerdeki stok hamsileri satan balıkçıların ağlarına hamsi sürüleri takıldı.
Hamsi Karadeniz'e geri döndü! Peki hamsinin fiyatı ne kadar? Palamut kaç lira? Mezgitin kilo fiyatı ne? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan Samsun'dan aktardı.
TEZGAHTA HAMSİNİN FİYATI NE KADAR?
Hamsi bugünlerde kg fiyatı Karadeniz bölgesindeki tezgahlarda 25 – 30 TL'den alıcısını bekliyor.
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Palamutun tanesi 30 TL
Mezgitin kilosu 40 TL.