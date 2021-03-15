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Son dakika: Hamsi Karadeniz'e geri döndü! Hamsinin fiyatı tezgahta ne kadar?

Son dakika haberi... Hamsi 'e geri döndü! Peki hamsinin fiyatı ne kadar? Palamut kaç lira? Mezgitin kilo fiyatı ne? Detayları muhabiri 'dan aktardı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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Son dakika: Hamsi Karadeniz'e geri döndü! Hamsinin fiyatı tezgahta ne kadar?

'da, 1 aydır buzhanelerdeki stok hamsileri satan balıkçıların ağlarına hamsi sürüleri takıldı.

Hamsi 'e geri döndü! Peki hamsinin fiyatı ne kadar? Palamut kaç lira? Mezgitin kilo fiyatı ne? Detayları muhabiri Samsun'dan aktardı.

TEZGAHTA HAMSİNİN FİYATI NE KADAR?

Hamsi bugünlerde kg fiyatı Karadeniz bölgesindeki tezgahlarda 25 – 30 TL'den alıcısını bekliyor.

Palamutun tanesi 30 TL

Mezgitin kilosu 40 TL.

Hamsi tezgahta ne kadar? HAMSİ TEZGAHTA NE KADAR?

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