Kosova'nın Kudüs adımı ne anlama geliyor? A Haber'de değerlendirdi: Kosova ABD'nin baskısına dayanamadı
İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açan ülkeler arasına Kosova da eklendi. Böylece Kudüs'te ilk büyükçelilik açan Müslüman ülke Kosova oldu. Kosova'nın bu adımı ne anlama geliyor, Balkanlar'da neler oluyor? Priştine'nin Kudüs hamlesi ne anlama geliyor? Kosova neden böyle bir adım attı? Kosova’nın Kudüs adımı ne anlama geliyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülker A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Kosova Kudüs'te ilk büyükçelilik açan Müslüman ülke oldu. Kosova'nın bu adımı ne anlama geliyor, Balkanlar'da neler oluyor? Priştine'nin Kudüs hamlesi ne anlama geliyor? Kosova neden böyle bir adım attı? Kosova'nın Kudüs adımı ne anlama geliyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülker A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
KOSOVA ABD'NİN BASKISINA DAYANAMADI
Ülker, "Kosova ile İsrail karşılıklı olarak birbirini tanıdıkları anlaşılıyor. Trump döneminde Kosova'ya bu yönde yoğun ve kalıcı keskin bir baskı yapıldı ve Kosova buna çok fazla direnemedi diye olayı okumak lazım." dedi.