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Kosova'nın Kudüs adımı ne anlama geliyor? A Haber'de değerlendirdi: Kosova ABD'nin baskısına dayanamadı

Büyükelçiliğini 'te açan ülkeler arasına da eklendi. Böylece Kudüs'te ilk büyükçelilik açan Müslüman ülke Kosova oldu. Kosova'nın bu adımı ne anlama geliyor, 'da neler oluyor? 'nin Kudüs hamlesi ne anlama geliyor? Kosova neden böyle bir adım attı? Kosova’nın Kudüs adımı ne anlama geliyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.03.2021
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Kosova'nın Kudüs adımı ne anlama geliyor? A Haber'de değerlendirdi: Kosova ABD'nin baskısına dayanamadı

'te ilk büyükçelilik açan Müslüman ülke oldu. Kosova'nın bu adımı ne anlama geliyor, 'da neler oluyor? 'nin Kudüs hamlesi ne anlama geliyor? Kosova neden böyle bir adım attı? Kosova'nın Kudüs adımı ne anlama geliyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

KOSOVA ABD'NİN BASKISINA DAYANAMADI

Ülker, "Kosova ile İsrail karşılıklı olarak birbirini tanıdıkları anlaşılıyor. Trump döneminde Kosova'ya bu yönde yoğun ve kalıcı keskin bir baskı yapıldı ve Kosova buna çok fazla direnemedi diye olayı okumak lazım." dedi.

Kudüs adımı ne anlama geliyor? KUDÜS ADIMI NE ANLAMA GELİYOR?

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