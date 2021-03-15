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Hafta sonu kısıtlaması geri mi dönüyor? Kafe ve restoranlar kapanacak mı? Gözler kabine toplantısında!

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 15.03.2021
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Hafta sonu kısıtlaması geri mi dönüyor? Kafe ve restoranlar kapanacak mı? Gözler kabine toplantısında!

'nin risk durumu gösteren koronavirüs haritası bugün yeni şeklini alacak. Peki hangi illerde renk değişimi olacak? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Tüm bu soruların yanıtları bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısından sonra yanıt bulacak. Kabinenin gündeminde neler var? muhabiri Lami Ayhan detayları aktardı.

, bugün 'de toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı değerlendirilecek. Olası yeni tedbirler gözden geçirilecek. Aşı çalışmaları ve yerli aşı süreci de görüşülecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddesi yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı gözden geçirilecek.

Mutasyonlu illerin sayısı son Bilim Kurulu Toplantısı'nda 76 olarak açıklandı. 41 bin 488 , 9 ilde 61 , 1 ilde 2 - ve 1 adet de mutantı tespit edildi. Kabine'de bu konu da görüşülecek. Her il özelinde değerlendirmeler yapılacak. Risk durumuna göre karar verilecek.

AŞI GÜNDEMİ

Aşı çalışmaları da kabine toplantısında masada olacak. Türkiye'deki aşılanma süreci değerlendirilecek. 10 milyonu aşkın kişiye aşı yapıldı. Aşı tedariki konusunda ve 'dan sipariş edilen aşıların son durumu ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Vaka haritasındaki risk durumuna göre kararlar alınması da bekleniyor. (düşük riskli) illerin sayısının azalması ve kırmızı (çok yüksek riskli) şehirlerin artması da kabinenin gündeminde olacak.

YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?

Vaka sayısının 15 bini geçmesiyle risk durumu gözden geçirilecek. Kısıtlamaların durumu il bazında alınacak. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması da bekleniyor.

HARİTA AÇIKLANACAK

Kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte mutant virüsünde etkisiyle Türkiye'de vaka sayısı yine artışı geçti. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı , alınacak yeni tedbirlerin karışıklık yaratmaması adına söz konusu verilerin hafta sonu açıklanacağını açıklamıştı. Ancak yeni haritanın gelmemesi merak konusu oldu.

HAFTA SONU KISITLAMASINA GERİ Mİ DÖNÜLÜYOR?

Çarşamba günü yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından haritada mavi olan iller dışında geri kalan illerde hafta sonu kısıtlamasına geri dönülmesi Kabine'ye verilecek tavsiyeler arasında yer almıştı.

Kırmızı illerden çıkışın yasaklanması, kafe ve restoranların denetlenmesi ile toplu taşımada yaşanan sorunlar kurulda görüşülmüştü. İllere göre risk durumu haritası, güncelleneceği iki haftalık periyodu tamamladı. Gözler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek yeni haritada.

RENKLER NEYE GÖRE BELİRLENİYOR

Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki illerin "düşük", 11-35 arasının "orta", 36-100 arasının "yüksek", 100'ün üstündeki illerin ise "çok yüksek" riskli' sayılacağını açıklamıştı.

Yeni kısıtlamalar gündemde mi? YENİ KISITLAMALAR GÜNDEMDE Mİ?

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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