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Haberler Özel Haber Haberleri Son dakika: FETÖ yeniden yapılanma içinde mi? AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok A Haber'de değerlendirdi

Son dakika: FETÖ yeniden yapılanma içinde mi? AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok A Haber'de değerlendirdi

soruşturmalarıyla hala devlette kriptolar deşifre edilirken, 'nün faaliyet raporunda da örgütün yeniden yapılanma çalışması yürüttüğüne dikkat çekildi. Peki terör örgütü FETÖ yeniden yapılanma içinde mi? Milletvekili Selami Altınok canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Altınok, "’de Allah’a hamd olsun örgütünün beli kırılmıştır. Ama hala kripto FETÖ’cülerin olmadığı anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Son dakika: FETÖ yeniden yapılanma içinde mi? AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok A Haber'de değerlendirdi

soruşturmalarıyla hala devlette kriptolar deşifre edilirken, 'nün faaliyet raporunda da örgütün yeniden yapılanma çalışması yürüttüğüne dikkat çekildi. Peki terör örgütü FETÖ yeniden yapılanma içinde mi? Milletvekili Selami Altınok canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

FETÖ YENİDEN YAPILANMA İÇİNDE Mİ?

Altınok, "FETÖ terör örgütünü iyi bilen çevreler polis ve istihbarat birimleri örgütün hiçbir zaman yapılanmasını sona erdirmediğini yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyabilecek bir yapısı olmadığını gayet iyi bilir. FETÖ terör örgütüyle özellikle 17-25'te başlayan daha sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra çok hızlı bir şekilde mücadele edildi. Türkiye'de gerçekten çok büyük bir darbe indirildi terör örgütüne karşı çok büyük bir temizlenme ayıklama hareketleri yapıldı ama. Terör örgütünün planlamasını yönlendirmesini yapanlar dışarıdan olduğu için hiçbir zaman FETÖ bitti diye değerlendirme yapmak mümkün değil." dedi.

"FETÖ'NÜN BELİ KIRILMIŞTIR"

FETÖ'cüleri takip eden sanal devriyeden de bahseden Altınok, "Türkiye'de Allah'a hamd olsun FETÖ terör örgütünün beli kırılmıştır. Ama hala kripto FETÖ'cülerin olmadığı anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

FETÖ yeniden yapılanma içinde mi? FETÖ YENİDEN YAPILANMA İÇİNDE Mİ?

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