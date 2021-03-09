Son dakika: FETÖ yeniden yapılanma içinde mi? AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok A Haber'de değerlendirdi
FETÖ soruşturmalarıyla hala devlette kriptolar deşifre edilirken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün faaliyet raporunda da örgütün yeniden yapılanma çalışması yürüttüğüne dikkat çekildi. Peki terör örgütü FETÖ yeniden yapılanma içinde mi? AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Altınok, "Türkiye’de Allah’a hamd olsun FETÖ terör örgütünün beli kırılmıştır. Ama hala kripto FETÖ’cülerin olmadığı anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.
FETÖ soruşturmalarıyla hala devlette kriptolar deşifre edilirken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün faaliyet raporunda da örgütün yeniden yapılanma çalışması yürüttüğüne dikkat çekildi. Peki terör örgütü FETÖ yeniden yapılanma içinde mi? AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
FETÖ YENİDEN YAPILANMA İÇİNDE Mİ?
Altınok, "FETÖ terör örgütünü iyi bilen çevreler polis ve istihbarat birimleri örgütün hiçbir zaman yapılanmasını sona erdirmediğini yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyabilecek bir yapısı olmadığını gayet iyi bilir. FETÖ terör örgütüyle özellikle 17-25'te başlayan daha sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra çok hızlı bir şekilde mücadele edildi. Türkiye'de gerçekten çok büyük bir darbe indirildi terör örgütüne karşı çok büyük bir temizlenme ayıklama hareketleri yapıldı ama. Terör örgütünün planlamasını yönlendirmesini yapanlar dışarıdan olduğu için hiçbir zaman FETÖ bitti diye değerlendirme yapmak mümkün değil." dedi.
"FETÖ'NÜN BELİ KIRILMIŞTIR"
FETÖ'cüleri takip eden sanal devriyeden de bahseden Altınok, "Türkiye'de Allah'a hamd olsun FETÖ terör örgütünün beli kırılmıştır. Ama hala kripto FETÖ'cülerin olmadığı anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.