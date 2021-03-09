FETÖ YENİDEN YAPILANMA İÇİNDE Mİ?

Altınok, "FETÖ terör örgütünü iyi bilen çevreler polis ve istihbarat birimleri örgütün hiçbir zaman yapılanmasını sona erdirmediğini yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyabilecek bir yapısı olmadığını gayet iyi bilir. FETÖ terör örgütüyle özellikle 17-25'te başlayan daha sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra çok hızlı bir şekilde mücadele edildi. Türkiye'de gerçekten çok büyük bir darbe indirildi terör örgütüne karşı çok büyük bir temizlenme ayıklama hareketleri yapıldı ama. Terör örgütünün planlamasını yönlendirmesini yapanlar dışarıdan olduğu için hiçbir zaman FETÖ bitti diye değerlendirme yapmak mümkün değil." dedi.