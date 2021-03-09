Vahşete tanık olan çocuklar! Nasıl bir gelecek bekliyor?

"BENLİK DUYGUSU ZEDELENİYOR"

Ezmeci, "Çocuklar için de bir şeyler yapılması gerekiyor. Bunlar geleceğin yetişkinleri olacak. Onların psikolojilerin sağlam kalması için sağlıklı yetişkinler olması için gerçekten bir şeyler yapılması gerekiyor. Burada şunu düşünmek azım tabii ki öfke hissediyor ama. Öfke duygusu karışık çünkü hayatı boyunca en güvendiği insandan hissediyor. Babası onun diğer en güvendiği onun bakımını sağlayan insana saldırıyor yani annesine. Dışarıdan birinin zarar vermesiyle aile üyelerinden birinin zarar vermesi çocukta farklı duygular uyandırıyor. Çocuk hem kendine hem hayata güvenmemeye başlıyor ve şunu düşünüyor hayatta en güvendiğin kişilerden bile darbe alabilirsin o zaman bu hayat hiç güvenilir değil. Yani çocuğun kendine ait benlik duygusu zedeleniyor." ifadelerini kullandı.

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