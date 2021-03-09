Vahşete tanık olan çocuklar! Nasıl bir gelecek bekliyor?
Türkiye, son günlerde art arda işlenen kadın cinayetlerini ve aile içi şiddeti konuşuyor. Tüm bu yaşananların ardından geriye gözü yaşlı aileler acıyla kavrulan yürekler kaldı. Ancak en büyük acıyı ve travmayı elbette gözlerinin önünde anneleri vahşice katledilen çocuklar yaşadı. Peki bu çocukları nasıl bir gelecek bekliyor? Onlar nasıl birer yetişkin olacaklar? Yaşadıkları vahşet onların hayatını nasıl deştirecek? Uzman klinik psikolog Esra Ezmeci A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye, son günlerde art arda işlenen kadın cinayetlerini ve aile içi şiddeti konuşuyor. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor. Ve bu şiddete çocuklar da maruz kalıyor. Birçok kadın çocuklarının gözü önünde ya dövülüyor ya da öldürülüyor.
Tüm bu yaşananların ardından geriye gözü yaşlı aileler acıyla kavrulan yürekler kaldı. Ancak en büyük acıyı ve travmayı elbette gözlerinin önünde anneleri vahşice katledilen çocuklar yaşadı. Peki bu çocukları nasıl bir gelecek bekliyor? Onlar nasıl birer yetişkin olacaklar? Yaşadıkları vahşet onların hayatını nasıl deştirecek? Uzman klinik psikolog Esra Ezmeci A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
"BENLİK DUYGUSU ZEDELENİYOR"
Ezmeci, "Çocuklar için de bir şeyler yapılması gerekiyor. Bunlar geleceğin yetişkinleri olacak. Onların psikolojilerin sağlam kalması için sağlıklı yetişkinler olması için gerçekten bir şeyler yapılması gerekiyor. Burada şunu düşünmek azım tabii ki öfke hissediyor ama. Öfke duygusu karışık çünkü hayatı boyunca en güvendiği insandan hissediyor. Babası onun diğer en güvendiği onun bakımını sağlayan insana saldırıyor yani annesine. Dışarıdan birinin zarar vermesiyle aile üyelerinden birinin zarar vermesi çocukta farklı duygular uyandırıyor. Çocuk hem kendine hem hayata güvenmemeye başlıyor ve şunu düşünüyor hayatta en güvendiğin kişilerden bile darbe alabilirsin o zaman bu hayat hiç güvenilir değil. Yani çocuğun kendine ait benlik duygusu zedeleniyor." ifadelerini kullandı.